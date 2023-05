俳優の仲里依紗が、SFアクション映画の最新作にして、新シリーズの幕開けとなる『トランスフォーマー/ビースト覚醒』(8月4日公開)の吹替版で、ヒロインとなるエレーナの吹替を担当することが発表された。「自車をバンブルビーにカスタムするくらい大好き、やっとラブコールが届いた」と、吹替声優への起用に大喜びだ。

2007年、マイケル・ベイ監督、スティーヴン・スピルバーグ製作総指揮によって、1作目が製作され、大ヒットを記録した『トランスフォーマー』。シリーズ全6作品の世界累計興行収入は48億4700万ドル(約6494億円※1ドル130円換算)を突破し、ハリウッド屈指のヒットシリーズとなった。

今作では、新たな“ビースト”トランスフォーマーの参戦、ハリウッドの最先端の技術を詰め込んだ大迫力のアクションシーン、そして、主人公ノアとトランスフォーマーが出会い始まる王道の“ボーイ・ミーツ・ロボット”要素を盛り込み、キャストやストーリーも一新、シリーズ未見の人も入りやすい”生まれ変わった新たなトランスフォーマー”が楽しめる。

ノアの吹替は声優には、人気グループ・Sexy Zoneの中島健人を起用。中島と仲が演じるノアとエレーナはともにシリーズ初登場の新キャラ。ノアは意図せず戦いに巻き込まれながらも、トランスフォーマーと心を通わせ、人間との懸け橋になる。エレーナは美術館で働く考古学埋蔵品の研究者で、ノアとともに戦いに巻き込まれ、たくましく戦うキーマンとなる女性。

エレーナを演じるのは「第93回アカデミー作品賞」にノミネートされた『ユダ&ブラック・メシア 裏切りの代償』(21年)で重要な役を演じたドミニク・フィッシュバック。仲は声優として、細田守監督作『時をかける少女』(06年)をはじめ、ディズニー&ピクサー『プレーンズ』(13年)や『トロールズ ミュージック★パワー』(20年)で女王の役を演じるなど、声の仕事でも定評がある。今作では、仲本人が推しというバンブルビーとの念願の共演に期待が高まる。

■仲里依紗のコメント(全文)

『トランスフォーマー』は映画一作目からすごく好きで、息子がいるので家族で大好きです。私は自家用車をバンブルビーにしていたことがあるくらい好きだったので、最初にオファーをいただいたときは、やっと私のラブコールが届いたんだなと思ってすごくうれしかったです。声優のお仕事も好きで、実写版は久々なので、今回もアクションなどすごく楽しみです。

本作の声優オファーが決まったことを、私はまず一番最初に息子に話しました。そしたらずっと、「いつなの? いつなの?」って、先日一緒に映画を観に行った時に『トランスフォーマー/ビースト覚醒』の予告が流れて、息子が「うわー! ママどこなの? どれ? もしかして、ゴリラ?」って(笑)。「ちがうよー! 強そう過ぎるよねー!」って言いました(笑)

私は特にバンブルビーが好きすぎて、自分でカマロを購入してカスタムしちゃうくらい本当に好きで、別の車に買い替えるときに、そのカマロのオーディオが壊れちゃったんです。なので「私の会話聞いてたのかな」と思って、私は生きていると思ってます! そして今回は動物がでてくるということでどんどん果てしないストーリーになっていくと期待しています。

今作で私が楽しみにしているシーンは、まずバンブルビーがどういう音楽をかけてくれるのかです。毎回ムードメーカーで、強いけど、可愛らしい一面もあって身近に感じられるロボットっていうところが女性からすると入りやすいですね。あとは1990年代のカマロが見れるところですね。リニューアルされた新しいカマロをこれまで観ていたけれど、また過去に戻るということで。90年代のカマロに戻るっていう事が、楽しみだなと思っています。

私は声優業をこれまでたくさんやらせていただいていますが、自分の声は小さいころ嫌いだったんです。ですが『時をかける少女』をきっかけに、声のお仕事が大好きになりました。声優業の時の役作りとしては、例えば泣くシーンでは本当に泣いたり、ロックな役をやるときはロックTシャツを着たり、あと前日には口に装着する吸入器のようなケアグッズを着けてのどのケアをしているので、今回もきちんと役を演じ切ろうと思います。

最後に、今回本当に大好きだった作品の吹替を担当することになり、私が一番ワクワクしているのかもしれません。『トランスフォーマー』ファンの方も、今回初めて観る方も楽しんでいただける作品になればと思っておりますので、ぜひ、完成版ご期待ください。

