人気グループ・Sexy Zoneの中島健人が、SFアクション映画の最新作にして、新シリーズの幕開けとなる『トランスフォーマー/ビースト覚醒』(8月4日公開)の吹替版で、主人公ノア役を務めることが発表された。映画の吹替は初挑戦となる中島は「オファーを受けた時、心の中のビーストが覚醒しました!」と、トランスフォーマー愛あふれるコメントを寄せている。その全文を紹介する。

中島が声を吹き込む主人公の青年ノアは、意図せず戦いに巻き込まれながらも、トランスフォーマーと心を通わせていき、人間との懸け橋になる本作から初登場のオリジナルキャラクター。吹替声優という新たな挑戦に向け、既に演出家と入念なリハーサルを重ね、どのように“トランスフォーム”するのか期待が高まる。

同じく初登場のオリジナルキャラクターで、本作のヒロインとなるエレーナの吹替を仲里依紗が担当することも発表された。エレーナは、美術館で働く考古学埋蔵品の研究者で、ノアとともに戦いに巻き込まれながらもたくましく戦うキーマンとなる。

先んじて、オプティマスプライム役を玄田哲章、オプティマスプライマル役を子安武人がそれぞれ担当することが発表されている。

■中島健人のコメント(全文)

僕は子どものころから『トランスフォーマー』が大好きで、今回この機会に携わることができてすごく光栄です。車やバイクや戦闘機などいろんなものがロボットになって戦うというのは、当時子どもの頃の自分にとってカルチャーショックだったんです。自分の中の世界を広げてくれる夢ある作品だと思っています。

『トランスフォーマー』を好きになったきっかけは90年代に日本で放送された『ビーストウォーズ 超生命体トランスフォーマー』です。フルCGのアニメが当時の自分にとっては本当に衝撃的で、あの時の楽しさと興奮をいまだに覚えていて、『ビーストウォーズ』からはすごく影響を受けています。

今回オファーを受けた時、最初マネージャーさんから「トランスフォーマーの声優が決まったよ」というお話をいただいて。心の中のビーストが覚醒しました! 最高にうれしい気持ちでした。

今作で僕が楽しみにしているシーンは、バイクのアーシーが変形して、サイのライノックスに乗って戦っているシーンがあって。そのシーンを観た時点で「凄い映画だなこれは」と思いました。今までに無いし、ファンはすごく喜ぶと思います。動物が戦っているって構図がビーストファンとしては興奮しましたね。そして今作の舞台が1994年で僕の生まれ年なので、これも「凄いご縁!」と思いました。生まれ年の舞台となったニューヨークの登場人物を、その年に生まれた自分が演じられるっていうこともすごくうれしいです。

今回、実写映画の吹替は初めてなので、まず演出の方としっかりと話し合いをして、作品に臨みたいと思っています。あと収録時のマスクとTシャツをとりあえず『トランスフォーマー』関連にしようと思っています。共演の仲さんからも声優の大先輩としてご指導いただきたいです。

最後に、僕が本当に昔から大好きな『トランスフォーマー』の吹替で、そして伝説的な『ビーストウォーズ』の声優さんと共演できるという事で、もうとにかく気合が入りまくっています!ファンとしてはこの機会に立ち会えること、そしてこの作品に参加させていただける事が、何よりも幸せなので、テンションが今から上がっています。皆さんに完成版をとにかく観ていただきたいと思っていますし、この作品をきっかけに、自分も“進化”という意味で“トランスフォーム”できる様に、頑張っていきたいと思います。皆さんぜひ、楽しみにしていてください。

