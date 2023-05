『KCON 2023 JAPAN』に出演したJO1(C)ORICON NewS inc.

11人組グローバルボーイズグループJO1が13日、世界最大級のK-カルチャーフェスティバル『KCON 2023 JAPAN』(12~14日/千葉・幕張メッセ 国際展示場)2日目DAY2のSHOWステージに登場した。

出番を前に登場したスペシャルステージでは、BTSの「Boy With Luv」をカバー。イントロから耳をつんざくような歓声が巻き起こり、多幸感が会場中に充満した。

髪色をイメチェンして登場したJO1は、4月にリリースした7thシングル「TROPICAL NIGHT」のリード曲「Tiger」の韓国語verでスタート。約2万人の絶叫が会場を揺るがした。

赤髪となった白岩瑠姫が「皆さんにもっと近づきたい」と予告すると、メンバーは広いステージに散らばり、トロッコに分乗。「We Good」でさらなる盛り上がりを作ると、「Comma,」で一糸乱れぬパフォーマンスで魅了した。

2日目のSHOWには、ATBO、DXTEEN、XG、LE SSERAFIM、AB6IX、VIVIZ、JO1、ATEEZ(オープニングも担当)が登場(出演順)した。

JO1の弟分の新人グループ・DXTEEN(ディエックスティーン)は、『KCON』初登場。今月10日にリリースされたばかりのメジャーデビュー曲「Brand New Day」でさわやかな風を吹かせた。

韓国を中心に活動している全員日本人の7人組HIPHOP/R&Bガールズグループ・XGも『KCON』初登場で、しかも日本初ステージとなった。最新シングル「SHOOTING STAR」と収録曲「LEFT RIGHT」を披露し、大歓声を浴びた。

LE SSERAFIMは、韓国で1日にリリースしたばかりの1stフルアルバム『UNFORGIVEN』のタイトル曲「UNFORGIVEN」と収録曲「No-Return」をパフォーマンス。さらには、ファンとのコラボステージ「DREAM STAGE」で「ANTIFRAGILE」を披露。1つのステージを一緒に作り上げ、メンバーも共演したファンも感激しきりだった。

2021年5月に活動を終了したGFRIENDのメンバー、ウナ、シンビ、オムジで結成され、2022年2月に韓国でデビューした3人組VIVIZ(ビビジ)は、「PULL UP」「BOP BOP!」の2曲を披露した。シンビは幼少期からの親友だったASTROのムンビンさんを亡くしたばかりとあり、心配する声も広がっていたが、気丈にパフォーマンス。観客のペンライトでのエールにシンビは「私たちを前に向かわせる原動力になります。これからも応援よろしくお願いします」と韓国語であいさつし、温かい拍手が送られた。

ATEEZはオープニングとトリを務めた。SHOW冒頭、ステージ下からせり上がりで登場すると「Guerrilla」をパワフルにパフォーマンス。2日目トリとして「HALAZIA」「Still Here」「WONDERLAND」でど迫力のステージを繰り広げ、会場は興奮のるつぼと化した。

■『KCON 2023 JAPAN』SHOW 2日目セットリスト

▼ATEEZ

Guerrilla

▼ATBO

Next to me

ATTITUDE

▼DXTEEN

Brand New Day

Come Over

▼XG

SHOOTING STAR

LEFT RIGHT

▼JO1

Boy With Luv(BTSカバー曲)

▼LE SSERAFIM

UNFORGIVEN

No-Return

▼AB6IX

MIRROR

BREATHE

▼DXTEEN

Candy(NCT DREAMカバー曲)

▼VIVIZ

PULL UP

BOP BOP!

▼JO1

Tiger

We Good

Comma,

▼LE SSERAFIM

DREAM STAGE「ANTIFRAGILE」

▼ATEEZ

HALAZIA

Still Here

WONDERLAND

