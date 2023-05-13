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オ８―３ソ（１３日）　オリ、１６安打８得点で快勝

2023年5月13日 21時48分 (5月13日 22時06分更新)
　５回オリックス１死三塁、頓宮が左前に適時打を放つ＝京セラドーム

　５回オリックス１死三塁、頓宮が左前に適時打を放つ＝京セラドーム

　オリックスが１６安打８得点で快勝し、連敗を２で止めた。頓宮が３安打１打点、宜保は３安打２打点と打線をけん引した。山本は６回３失点と粘り３勝目。ソフトバンクの東浜は六回途中５失点と乱れ、救援陣も精彩を欠いた。

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