『アニサマ2023』第3弾出演者発表 Liyuu・Lyrical Lily・MyGO!!!!!がアニサマ初出演
2023年5月12日 12時09分 (5月12日 13時06分更新)
8月25日・26日・27日の3日間、さいたまスーパーアリーナにて開催される世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live 2023 -AXEL-」の第3弾出演アーティストが発表された。
8月25には、中国上海出身の歌手・コスプレイヤーとして世界中のコスプレファンから圧倒的な人気を誇っており、今年のアニサマには『ラブライブ！スーパースター!!』のスクールアイドルグループ「Liella!」のメンバーとしての出演がすでに発表されている「Liyuu」が、ソロアーティストとしてアニサマ初出演。
8月26日には、メディアミックスプロジェクト『D4DJ』に登場し、TVアニメ『D4DJ All Mix』ではメインユニットを務める、正統派アイドル×文学モチーフが特徴のユニット「Lyrical Lily」(リリカルリリィ)がアニサマ初出演する。
さらに、8月27日には、『BanG Dream!』から生まれた現実(リアル)と仮想(キャラクター)が同期するバンドとして、ライブやCDリリースなど積極的な活動を展開し、今夏にはTVアニメ『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』の放送が決定している「MyGO!!!!!」(マイゴ)が、こちらもアニサマ初出演となる。
8/25(金)
蒼井翔太/麻倉もも/大橋彩香/OxT/GRANRODEO/Co shu Nie/SCREEN mode/TRUE/harmoe/Who-ya Extended/三森すずこ/Liyuu/Liella!/ReoNa/Roselia 他
蒼井翔太/麻倉もも/大橋彩香/OxT/GRANRODEO/Co shu Nie/SCREEN mode/TRUE/harmoe/Who-ya Extended/三森すずこ/Liyuu/Liella!/ReoNa/Roselia 他
8/26(土)
愛美/angela/石原夏織/上坂すみれ/岡咲美保/鈴木愛奈/スタァライト九九組/TrySail/中島由貴/仲村宗悟/Hero Girls！“サマー”スカイ！プリキュア/Machico/MADKID/Morfonica/Lyrical Lily 他
愛美/angela/石原夏織/上坂すみれ/岡咲美保/鈴木愛奈/スタァライト九九組/TrySail/中島由貴/仲村宗悟/Hero Girls！“サマー”スカイ！プリキュア/Machico/MADKID/Morfonica/Lyrical Lily 他
8/27(日)
ASCA/雨宮天/伊藤美来/内田真礼/オーイシマサヨシ/小倉唯/saji/鈴木このみ/芹澤優/DIALOGUE+/東山奈央/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会/花澤香菜/halca/Paradox Live/MyGO!!!!!/MOTSU 他
ASCA/雨宮天/伊藤美来/内田真礼/オーイシマサヨシ/小倉唯/saji/鈴木このみ/芹澤優/DIALOGUE+/東山奈央/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会/花澤香菜/halca/Paradox Live/MyGO!!!!!/MOTSU 他
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