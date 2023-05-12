山下達郎が1976年～1982年まで「RCA／AIR YEARS」にて発売した、アナログ盤、カセット、全8アイテムが、2023年最新リマスター＆ヴァイナル・カッティングで、5ヶ月連続発売中だ。

5月3日にその第1弾となるアルバム『FOR YOU』が発売され、5/15付「オリコン週間アルバムランキング」で4位（初週売上2.0万枚）にランクインした。『FOR YOU』は1982年1月に発売された、山下達郎の通算6枚目のアルバムで、1982年の「オリコン年間アルバムランキング（当時のLPランキング）」で2位（43.9万枚）となった大ヒット作。週間アルバムランキングTOP10入りは82年6／14付の9位（当時のLＰランキング）以来40年11ヶ月ぶりとなる。

「昭和・平成・令和」3時代で1位獲得という大記録を持っている山下達郎だが、今回『FOR YOU』がTOP10入りしたことで、邦楽アーティストの「同一作品による週間アルバムランキングTOP10入りインターバル最長記録」という新たな記録が加わった。

本アルバムの発売にあたり、B面1曲目に収録の代表曲「LOVELAND,ISLAND」の2002年作成、東山紀之出演のスペシャル・クリップがYouTubeで初公開されている。

今後は、6月7日『RIDE ON TIME』（1980年作品）、7月5日『MOONGLOW』（1979年作品）＆『GO AHEAD!』（1978年作品）、 8月2日『SPACY』（1977年作品）＆『CIRCUS TOWN』（1976年作品）、9月6日『IT'S A POPPIN' TIME』（1978年作品）＆『GREATEST HITS! OF TATSURO YAMASHITA』（1982年作品）がリリースされることになっている。

関連キーワード 音楽