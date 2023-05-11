トニセン 25年ぶりアルバム『二十世紀 FOR THE PEOPLE』ジャケ写＆新ビジュアル解禁
2023年5月11日 20時00分 (5月11日 21時05分更新)
坂本昌行、長野博、井ノ原快彦からなる20th Centuryの25年ぶりとなるアルバム『二十世紀 FOR THE PEOPLE』（トニセンフォーザピープル／6月14日発売）のジャケット写真、アーティスト写真、曲順が一挙解禁された。
新ビジュアルはアルバムのタイトルどおり、メンバーが出会った1980年代後半から90年代前半をイメージさせるジャケットに身を包んだメンバーがポケットバイクにまたがり、大人と子どもを行き来する、遊び心あふれる写真となっている。
全13曲入りの今作には、竹内まりや、YO-KING、谷中敦（東京スカパラダイスオーケストラ）、川上つよし（東京スカパラダイスオーケストラ）、山内総一郎（フジファブリック）、冨田恵一、原田郁子、トオミヨウ、曽我部恵一（サニーデイサービス）、グソクムズ、ミツメ、チョモ（どんぐりず）といった世代を超えたアーティストからの提供曲をラインナップ。
昨年5月から連続で配信した8曲に加え、作詞・原田郁子、作曲・トオミヨウが手がけた楽曲で、今年の全国ツアーでも披露した「どきどきしてる」、どんぐりず・チョモが楽曲提供した「地球をふりだそう」など新曲5曲が収められる。
初回盤A・Bには、1月からスタートした14年ぶりの全国ツアー『20th Century Live tour 2023 ～僕たち20th Centuryです!～』のライブ映像も収録される。
■『二十世紀 FOR THE PEOPLE』収録内容
▼CD
01. 恋はこれから
02. 風に預けて
03. Flowing day
04. Talk about you
05. Oisi-Coisi-
06. メイプルと君と
07. 夢の島セレナーデ
08. どきどきしてる
09. 水曜日
10. ツラいチャプター
11. 君の笑顔につられて
12. あなたと
13. 地球をふりだそう
▼CD
01. 恋はこれから
02. 風に預けて
03. Flowing day
04. Talk about you
05. Oisi-Coisi-
06. メイプルと君と
07. 夢の島セレナーデ
08. どきどきしてる
09. 水曜日
10. ツラいチャプター
11. 君の笑顔につられて
12. あなたと
13. 地球をふりだそう
▼DVD（初回盤A）
・20th Century Live tour 2023～僕たち20th Centuryです！～
（2023.02.02 中野サンプラザ公演）
・ツアーメイキング映像
・20th Century Live tour 2023～僕たち20th Centuryです！～
（2023.02.02 中野サンプラザ公演）
・ツアーメイキング映像
▼DVD（初回盤B）
・Music Video（夢の島セレナーデ・水曜日・あなたと）
・MVメイキング集
・20th Century Live tour 2023～僕たち20th Centuryです!～
（Billboard Live OSAKA、TOKYO）Digest映像
・バンドセッション映像
・Music Video（夢の島セレナーデ・水曜日・あなたと）
・MVメイキング集
・20th Century Live tour 2023～僕たち20th Centuryです!～
（Billboard Live OSAKA、TOKYO）Digest映像
・バンドセッション映像
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