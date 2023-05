20th Centuryニューアルバム『二十世紀 FOR THE PEOPLE』アーティスト写真

坂本昌行、長野博、井ノ原快彦からなる20th Centuryの25年ぶりとなるアルバム『二十世紀 FOR THE PEOPLE』(トニセンフォーザピープル/6月14日発売)のジャケット写真、アーティスト写真、曲順が一挙解禁された。

新ビジュアルはアルバムのタイトルどおり、メンバーが出会った1980年代後半から90年代前半をイメージさせるジャケットに身を包んだメンバーがポケットバイクにまたがり、大人と子どもを行き来する、遊び心あふれる写真となっている。

全13曲入りの今作には、竹内まりや、YO-KING、谷中敦(東京スカパラダイスオーケストラ)、川上つよし(東京スカパラダイスオーケストラ)、山内総一郎(フジファブリック)、冨田恵一、原田郁子、トオミヨウ、曽我部恵一(サニーデイサービス)、グソクムズ、ミツメ、チョモ(どんぐりず)といった世代を超えたアーティストからの提供曲をラインナップ。

昨年5月から連続で配信した8曲に加え、作詞・原田郁子、作曲・トオミヨウが手がけた楽曲で、今年の全国ツアーでも披露した「どきどきしてる」、どんぐりず・チョモが楽曲提供した「地球をふりだそう」など新曲5曲が収められる。

初回盤A・Bには、1月からスタートした14年ぶりの全国ツアー『20th Century Live tour 2023 ~僕たち20th Centuryです!~』のライブ映像も収録される。

■『二十世紀 FOR THE PEOPLE』収録内容

▼CD

01. 恋はこれから

02. 風に預けて

03. Flowing day

04. Talk about you

05. Oisi-Coisi-

06. メイプルと君と

07. 夢の島セレナーデ

08. どきどきしてる

09. 水曜日

10. ツラいチャプター

11. 君の笑顔につられて

12. あなたと

13. 地球をふりだそう

▼DVD(初回盤A)

・20th Century Live tour 2023~僕たち20th Centuryです!~

(2023.02.02 中野サンプラザ公演)

・ツアーメイキング映像

▼DVD(初回盤B)

・Music Video(夢の島セレナーデ・水曜日・あなたと)

・MVメイキング集

・20th Century Live tour 2023~僕たち20th Centuryです!~

(Billboard Live OSAKA、TOKYO)Digest映像

・バンドセッション映像

