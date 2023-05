Z世代と世界平和についてトークしたAI (C)ORICON NewS inc.

アーティストのAI(41)が11日、都内で行われた『Think for Lasting Peace with Generation Z』に登壇し、Z世代の学生と世界平和について語った。

Z世代とのトークセッション後、囲み取材に参加したAIは「最高ですよね。いろんなことをお互い聞けたし良かった」と満足げ。同日『ペストマザー賞』「音楽部門」を授賞したことを受けて「まず平和があって普通のことができると思っているので、それが1番。この子たちを健康に育てるのはすごく難しい。よくイライラしちゃうけど抑えるようにしています」と家庭内での平和について語った。

また、AIは、これからの未来の子どもの力を合わせて、国内外に向けて平和づくりの大切さを音楽を通してメッセージを伝える「Lasting Peace for Every Child」プロジェクトを設立。G7広島サミット(19~21日)開催中の21日午後1時から生配信される『Lasting Peave LIVE from Hiroshima』では、学生たちと共に広島からライブパフォーマンスを披露する。「見た人が少しでも『こんな平和が続いてほしい』『平和になればいいのにな』って思えるようなパフォーマンスをしたい」と決意を込めた。

