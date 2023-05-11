インターコンチネンタル 東京ベイがピエール・エルメとコラボ 夏のアフタヌーンティーが登場
2023年5月11日 16時36分 (5月11日 18時06分更新)
ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（東京・港区）では6月1日から期間限定で、ピエール・エルメ・パリとのコラボレーションによる『サマーマジックアフタヌーンティー with ピエール・エルメ・パリ ～ジャルダン・ド・フリュイ～』をニューヨークラウンジなどの5店舗とインルームダイニングで提供する。
ピエール・エルメ氏のパティスリー、ピエール・エルメ・パリとのコラボレーションでは、夏のフレッシュフルーツを楽しむスペシャルアフタヌーンティーを用意。マンゴーやメロン、パッションフルーツやオレンジなどのサマーフルーツをふんだんに使用したスイーツのラインナップで提供する。
アヴァンデセールとして、ほんのり甘いメロンにショウガ風味のメロンジュースを合わせ、ミントの香りが爽やかな「ミネストローネ ド ムロン」を。プティ・ガトーは、「ジャルダン・ド・フリュイ（フルーツガーデン）」のテーマのもと、旬のフルーツのフレッシュさを活かした5品がラインナップ。
パッションフルーツとオレンジのほのかな酸味とクリームチーズのなめらかさが印象的な「サティーヌ」、カラメルをベースにマンゴーとライチのフルーティーさが広がる「サンサシオン マホガニー」、ピンクペッパー風味のサブレやクリームにマンゴーやイチゴを組み合わせたエキゾチックな味わいの「ミラフローレス」、マカロンはレモンやライム、ピスタチオの風味をアレンジした夏にぴったりの3種類をセレクトし、店舗ごとに異なるフレーバーを提供する。
また、シェフパティシエ・八尾氏がピエール・エルメ氏をオマージュし創り上げた、紅茶のフレーバーとりんごや柑橘のフュージョンを楽しむ、『タルト アグリュム（Tarte agrumes）』でさらに夏の味覚を楽しむことができる。
■提供期間：2023年6月1日～8月31日
【ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル 東京ベイ】
提供時間：11:30～21:00（L.O.19:00）
価格（サービス料別）：平日6380円/土・日・祝日6930円
内容：プティ・ガトー5品（マカロン ジャルダン アンシャンテを提供）、スコーン2種、セイボリー5種
ドリンク：ガーデンオブエデン、パッションフルーツジャスミン（アートオブティー）、クラシックティーやフレーバーティー、ハーブティー、コーヒーなど全26種
【ハドソンラウンジ】
提供時間：11:30～20:00（L.O.19:30）
価格（サービス料別）：平日6050円/土・日・祝日6600円
内容：プティ・ガトー5品（マカロン モザイクを提供）、スコーン2種、セイボリー5種
ドリンク：テ サティーヌ（ピエール・エルメ・パリ）、クラシックティーやフレーバーティー、ハーブティー、コーヒー、ジュースやノンアルコールワインなど全26種
【レインボーブリッジビューダイニング＆シャンパンバー マンハッタン】
提供時間：11:30～16:30（L.O.14:30）
価格（サービス料別）：平日6380円/土・日・祝日6930円
内容：プティ・ガトー5品（マカロン アンフィニマン シトロンを提供）、スコーン2種、セイボリー5種
ドリンク：クラシックティーやフレーバーティー、ハーブティー、コーヒーなど全24種
【インルームダイニング（客室）】
提供時間：11:00～19:30（L.O.）
価格（サービス料別）：平日6050円/土・日・祝日6600円
内容：プティ・ガトー5品（マカロン モザイクを提供）、スコーン2種、セイボリー5種、コーヒー、紅茶・ハーブティーなど（6種）
【イタリアンダイニング ジリオン】
提供時間：ランチ：11:30～15:00（L.O.14:30）/ディナー：17:30～21:30（L.O. 21:00）
価格（サービス料別）：ランチ5720円～/ディナー7700円※平日限定
内容：アンティパストミスト10種のハイティーオードブルから始まる本格イタリアンパスタコース
＜ランチ パスタコース＞乾杯酒、前菜、スープ、パスタ、アフタヌーンティースタイルデザート
＜ランチ メインコース＞乾杯酒、前菜、スープ、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート
＜平日限定ディナー＞乾杯酒、前菜、スープ、パスタ、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート
［アフタヌーンティースタイルデザート］
プティ・ガトー4品（マカロン ジャルダン アンシャンテを提供）、ミニャルディーズ
＜ランチ パスタコース＞乾杯酒、前菜、スープ、パスタ、アフタヌーンティースタイルデザート
＜ランチ メインコース＞乾杯酒、前菜、スープ、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート
＜平日限定ディナー＞乾杯酒、前菜、スープ、パスタ、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート
［アフタヌーンティースタイルデザート］
プティ・ガトー4品（マカロン ジャルダン アンシャンテを提供）、ミニャルディーズ
ドリンク：ハーブティーまたはコーヒー、紅茶など全10種
【ファインダイニング ラ・プロヴァンス】
提供時間：ランチ：11:30～15:00（L.O. 14:30）/ディナー：17:30～21:30（L.O. 21:00）
価格（サービス料別）：ランチ平日5720円～/ランチ土日祝6050円/ディナー平日8580円
内容：プロヴァンスの5種の味覚を楽しめる前菜「パレット・アート・オードブル」から始まる本格フレンチコース
＜平日限定ランチ＞乾杯酒、前菜2品、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート
＜ランチ＞前菜3品、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート
＜ランチ オマール海老コース＞乾杯酒、前菜2品、オマール海老のブイヤベース、アフタヌーンティースタイルデザート
＜平日限定ディナー＞乾杯酒、前菜3品、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート
［アフタヌーンティースタイルデザート］
プティ・ガトー4品（マカロン ジャルダン アンシャンテを提供）、ミニャルディーズ
＜平日限定ランチ＞乾杯酒、前菜2品、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート
＜ランチ＞前菜3品、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート
＜ランチ オマール海老コース＞乾杯酒、前菜2品、オマール海老のブイヤベース、アフタヌーンティースタイルデザート
＜平日限定ディナー＞乾杯酒、前菜3品、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート
［アフタヌーンティースタイルデザート］
プティ・ガトー4品（マカロン ジャルダン アンシャンテを提供）、ミニャルディーズ
ドリンク：ハーブティーまたはコーヒー、紅茶など全10種
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