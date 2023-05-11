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【中日】今季初”純和風スタメン”大島洋平1番に復帰 中軸は細川・石川昂・福永…柳裕也に白星を

2023年5月11日 17時21分

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試合前練習中に立浪監督（左）と話す柳

試合前練習中に立浪監督（左）と話す柳

◇１１日　中日―広島（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。２試合連続零封負けを喫している中日は、１０日にスタメンを外れた大島洋平外野手が「１番・左翼」で出場。今季初となる”純和風スタメン”となった。先発の柳裕也投手は今季３度目の広島戦。初勝利をつかみたい。
【広島】
１番・二・菊池
２番・右・野間
３番・中・秋山
４番・一・マクブルーム
５番・左・西川
６番・捕・坂倉
７番・三・デビッドソン
８番・遊・上本
９番・投・コルニエル
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・一・細川
４番・三・石川昂
５番・二・福永
６番・右・鵜飼
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・投・柳

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