【中日】今季初”純和風スタメン”大島洋平1番に復帰 中軸は細川・石川昂・福永…柳裕也に白星を
2023年5月11日 17時21分
◇１１日 中日―広島（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。２試合連続零封負けを喫している中日は、１０日にスタメンを外れた大島洋平外野手が「１番・左翼」で出場。今季初となる”純和風スタメン”となった。先発の柳裕也投手は今季３度目の広島戦。初勝利をつかみたい。
【広島】
１番・二・菊池
２番・右・野間
３番・中・秋山
４番・一・マクブルーム
５番・左・西川
６番・捕・坂倉
７番・三・デビッドソン
８番・遊・上本
９番・投・コルニエル
１番・二・菊池
２番・右・野間
３番・中・秋山
４番・一・マクブルーム
５番・左・西川
６番・捕・坂倉
７番・三・デビッドソン
８番・遊・上本
９番・投・コルニエル
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・一・細川
４番・三・石川昂
５番・二・福永
６番・右・鵜飼
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・投・柳
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・一・細川
４番・三・石川昂
５番・二・福永
６番・右・鵜飼
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・投・柳
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