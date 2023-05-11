◇１１日 中日―広島（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表された。２試合連続零封負けを喫している中日は、１０日にスタメンを外れた大島洋平外野手が「１番・左翼」で出場。今季初となる”純和風スタメン”となった。先発の柳裕也投手は今季３度目の広島戦。初勝利をつかみたい。

【広島】

１番・二・菊池

２番・右・野間

３番・中・秋山

４番・一・マクブルーム

５番・左・西川

６番・捕・坂倉

７番・三・デビッドソン

８番・遊・上本

９番・投・コルニエル

【中日】

１番・左・大島

２番・中・岡林

３番・一・細川

４番・三・石川昂

５番・二・福永

６番・右・鵜飼

７番・捕・木下

８番・遊・村松

９番・投・柳