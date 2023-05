広島・平和記念公園で学生たちとともに歌うAI(C)KENGO MIYAMOTO

歌手のAIが、G7広島サミット(19~21日、広島県広島市)開催中の21日に、次世代を担う学生たちとともに平和を讃えるライブパフォーマンスを、YouTubeを通じて広島から生配信することが明らかになった。

21日午後1時から生配信される『Lasting Peace LIVE from Hiroshima』では、AIが次世代を担う学生たちとともに「Lean on me」「アルデバラン」「Not So Different」を歌唱。なかでも、事前に平和記念公園で収録された「Lean on me」のパフォーマンスは、被爆ピアノの演奏と、AI、学生たちのコーラスが見事に融合した。

このほかにも、77年前に原爆の恐怖を経験した被爆者と未来を考える学生たちとのディスカッションなどを交え、世界に向けてメッセージを発信する。

このライブ配信を皮切りに、平和教育プロジェクト「Lasting Peace for Every Child」を本格的にスタートさせるAIは「私のアドボカシー活動とすべての人々に平等に永続的な平和を願うという願いは、思いやりを通じた人生の経験に基づいています。広島に集うG7首脳だけでなく、紛争や対立の中で育った子どもたち、あるいは育つかもしれない世界中の子どもたちへと、平和と政策転換のメッセージを伝えられることをうれしく思います」とのコメントを寄せた。

関連キーワード 音楽