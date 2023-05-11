５月１１日未明、東海道新幹線の自動運転テストがマスコミに公開された。運転士がボタンを押すと、試運転列車は自動で加速。浜松ー静岡駅間を往路・復路ともに２５分ほどで走破した。運転士はブレーキに手をそえているが、減速も自動で調整。とくに往路の成績は上々で、停車位置のずれは９ミリにとどまった。

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