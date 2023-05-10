Sexy Zone、新アルバム『ChapterII』収録内容詳細＆新ビジュアル解禁 5人旅“完全版”収録盤も
2023年5月10日 17時00分 (5月10日 18時06分更新)
人気グループ・SexyZoneの1年ぶり通算9枚目のオリジナルアルバム『ChapterII』（6月7日発売）の収録内容が10日、発表された。あわせて新アーティスト写真とジャケット写真も解禁となった。
「SexyZone第二章」の意味を込めて名付けられた『ChapterII』は、前作『ザ・ハイライト』（昨年6月発売）で取り入れた80’s・90’’sの懐かしくも新しい空気感は踏襲しながらも、さらにサウンドの幅を広げ、グッと大人っぽさを増したアルバムとなっている。
収録曲は、平井大からの提供曲「TrustMe,TrustYou.」（昨年9月発売）、iri提供曲で今月3日にリリースした新曲「Cream」、リード曲「Purple Rain」をはじめとする新曲12曲を加えた全14曲。hiyune（chilldspot）提供の「泡」、nobodyknows+提供の「再会の合図」、尾崎世界観（クリープハイプ）提供の「長電話」といった個性豊かなアーティストによる書き下ろし楽曲も含まれる。
通常盤（2CD）のDisc-2にはメンバーソロ4曲を収録。佐藤勝利「雨に唄えば」、菊池風磨「My World」、松島聡「Turbulence」、中島健人「ROSSO」の順に収められる。
初回限定盤Aの特典DVDには、リード曲「PurpleRain」（近日音源解禁予定）のミュージックビデオとアルバムのメイキング映像を収録。初回限定盤Bには、マリウス葉の“卒業旅行”メモリアルムービー『SexyZone5pecialTrip』の完全版となる『SexyZone5pecialTrip-CompleteEdition-』が収められる。
収録内容と同時に公開された新ビジュアルは、フィルムとデジタル両方でメンバーを撮影されたもの。アルバムのトータルコンセプトでもあるレトロ感と、音楽のある夜の街に繰り出すSexyZoneのイメージをかけあわせて表現した。
初回限定盤A・Bのジャケット写真は、前作『ザ・ハイライト』収録「THEFINEST」のアニメーションMVを手がけたアニメーションチーム・NOSTALOOK（ノスタルック）による描き下ろしイラストを使用し、色彩豊かでアルバムの内容を際立たせるポップな仕上がりに。初回限定盤Bのイラストには、アーティスト写真で着用しているメンバー衣装の足元イメージが描かれ、実写のリンクも楽しめる。通常盤は、フィルム質感でモノクロのメンバー写真が印象的なデザインとなっている。
■Sexy Zone 9thアルバム『ChapterII』収録曲
▼初回限定盤A・B（CD）、通常盤（DISC-1）共通
01. Cream ※iri提供楽曲
02. EXTACY LUV
03. Purple Rain
04. Stolen Heart
05. BUMP
06. 泡 ※hiyune（chilldspot）提供楽曲
07. Message
08. Take A New Step
09. Make You Mine
10. Sad World
11. Trust Me, Trust You. ※平井大提供楽曲
12. 再会の合図 ※nobodyknows+ 提供楽曲
13. 長電話 ※尾崎世界観（クリープハイプ）提供楽曲
14. せめて夢の中でだけは君を抱きしめて眠りたい
▼初回限定盤A・B（CD）、通常盤（DISC-1）共通
01. Cream ※iri提供楽曲
02. EXTACY LUV
03. Purple Rain
04. Stolen Heart
05. BUMP
06. 泡 ※hiyune（chilldspot）提供楽曲
07. Message
08. Take A New Step
09. Make You Mine
10. Sad World
11. Trust Me, Trust You. ※平井大提供楽曲
12. 再会の合図 ※nobodyknows+ 提供楽曲
13. 長電話 ※尾崎世界観（クリープハイプ）提供楽曲
14. せめて夢の中でだけは君を抱きしめて眠りたい
▼通常盤（DISC-２）
メンバーソロ曲
01. 雨に唄えば／佐藤勝利
02. My World／菊池風磨
03. Turbulence／松島聡
04. ROSSO／中島健人
メンバーソロ曲
01. 雨に唄えば／佐藤勝利
02. My World／菊池風磨
03. Turbulence／松島聡
04. ROSSO／中島健人
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