Sexy Zone新アルバム『ChapterII』新アーティスト写真公開

人気グループ・SexyZoneの1年ぶり通算9枚目のオリジナルアルバム『ChapterII』(6月7日発売)の収録内容が10日、発表された。あわせて新アーティスト写真とジャケット写真も解禁となった。

「SexyZone第二章」の意味を込めて名付けられた『ChapterII』は、前作『ザ・ハイライト』(昨年6月発売)で取り入れた80’s・90’’sの懐かしくも新しい空気感は踏襲しながらも、さらにサウンドの幅を広げ、グッと大人っぽさを増したアルバムとなっている。

収録曲は、平井大からの提供曲「TrustMe,TrustYou.」(昨年9月発売)、iri提供曲で今月3日にリリースした新曲「Cream」、リード曲「Purple Rain」をはじめとする新曲12曲を加えた全14曲。hiyune(chilldspot)提供の「泡」、nobodyknows+提供の「再会の合図」、尾崎世界観(クリープハイプ)提供の「長電話」といった個性豊かなアーティストによる書き下ろし楽曲も含まれる。

通常盤(2CD)のDisc-2にはメンバーソロ4曲を収録。佐藤勝利「雨に唄えば」、菊池風磨「My World」、松島聡「Turbulence」、中島健人「ROSSO」の順に収められる。

初回限定盤Aの特典DVDには、リード曲「PurpleRain」(近日音源解禁予定)のミュージックビデオとアルバムのメイキング映像を収録。初回限定盤Bには、マリウス葉の“卒業旅行”メモリアルムービー『SexyZone5pecialTrip』の完全版となる『SexyZone5pecialTrip-CompleteEdition-』が収められる。

収録内容と同時に公開された新ビジュアルは、フィルムとデジタル両方でメンバーを撮影されたもの。アルバムのトータルコンセプトでもあるレトロ感と、音楽のある夜の街に繰り出すSexyZoneのイメージをかけあわせて表現した。

初回限定盤A・Bのジャケット写真は、前作『ザ・ハイライト』収録「THEFINEST」のアニメーションMVを手がけたアニメーションチーム・NOSTALOOK(ノスタルック)による描き下ろしイラストを使用し、色彩豊かでアルバムの内容を際立たせるポップな仕上がりに。初回限定盤Bのイラストには、アーティスト写真で着用しているメンバー衣装の足元イメージが描かれ、実写のリンクも楽しめる。通常盤は、フィルム質感でモノクロのメンバー写真が印象的なデザインとなっている。

■Sexy Zone 9thアルバム『ChapterII』収録曲

▼初回限定盤A・B(CD)、通常盤(DISC-1)共通

01. Cream ※iri提供楽曲

02. EXTACY LUV

03. Purple Rain

04. Stolen Heart

05. BUMP

06. 泡 ※hiyune(chilldspot)提供楽曲

07. Message

08. Take A New Step

09. Make You Mine

10. Sad World

11. Trust Me, Trust You. ※平井大提供楽曲

12. 再会の合図 ※nobodyknows+ 提供楽曲

13. 長電話 ※尾崎世界観(クリープハイプ)提供楽曲

14. せめて夢の中でだけは君を抱きしめて眠りたい

▼通常盤(DISC-2)

メンバーソロ曲

01. 雨に唄えば/佐藤勝利

02. My World/菊池風磨

03. Turbulence/松島聡

04. ROSSO/中島健人

