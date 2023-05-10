Snow Man主演『映画「おそ松さん」』（C）映画「おそ松さん」製作委員会2022

日本映画専門チャンネルは、5月から3ヶ月かけて『今日も明日も！自担と過ごしたい！』と題したジャニーズ事務所所属タレントが出演した映画を特集する。Snow Man主演の『映画「おそ松さん」』をテレビ初放送するほか、『ライアー×ライアー』(2021年）や『スノープリンス 禁じられた恋のメロディ』（2009年）などがラインナップする。

「自担」とは「自分の担当」の意で自分が最も応援するメンバーのこと。今回の特集ではHey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、King ＆ Prince、SixTONES 、Snow Man、Travis Japan、美 少年のメンバーが出演した作品を特集する。

11日の午後9時40分から放送される『映画「おそ松さん」』は社会現象となったテレビアニメ『おそ松さん』の実写版。観客動員数110万人突破の大ヒット作となった。向井康二、岩本照、目黒蓮、深澤辰哉、佐久間大介、ラウールが松野家の6兄弟を演じ、渡辺翔太、阿部亮平、宮舘涼太が映画オリジナルのキャラクターを演じる。

■放送スケジュール

▼5月10日・11日

『映画「おそ松さん」』(2022年)

出演：Snow Man、高橋ひかる（※高＝はしごだか）、前川泰之

『ラスト・ホールド！』(2018年)

出演：塚田僚一（A.B.C-Z）、岩本照、深澤辰哉、渡辺翔太、宮舘涼太、佐久間大介、阿部亮平（Snow Man）ほか

『ライアー×ライアー』（2021年）

出演：松村北斗（SixTONES）、森七菜、小関裕太、堀田真由、七五三掛龍也（Travis Japan）／板橋駿谷、竹井亮介、相田翔子

▼6月

『スノープリンス 禁じられた恋のメロディ』（2009年）

出演：森本慎太郎、チビ、桑島真里乃／香川照之、檀れい、マイコ、山本學、浅野忠信／中村嘉葎雄、岸惠子

『胸が鳴るのは君のせい』(2021年)

出演：浮所飛貴（美 少年/ジャニーズJr.）、白石聖、板垣瑞生、原菜乃華、河村花、若林時英、箭内夢菜、入江海斗、浅川梨奈、RED RICE（湘南乃風）

『劇場版「仮面ティーチャー」』（2014年）

出演：藤ヶ谷太輔、菊池風磨、ジェシー、塚田僚一、小瀧望ほか

『劇場版「BAD BOYS J最後に守るもの」』 (2013年)

出演：中島健人、二階堂高嗣、橋本良亮、岩本照、深澤辰哉、渡辺翔太、重岡大毅

『オレたち応援屋!!』（2020年）

出演：橋本良亮、戸塚祥太、河合郁人、五関晃一、塚田僚一(A.B.C-Z)ほか

▼7月

『ハニーレモンソーダ』（2021年）

出演：ラウール（Snow Man）、吉川愛、堀田真由、濱田龍臣、坂東龍汰、岡本夏美ほか

『劇場版 私立バカレア高校』（2012年）

出演：森本慎太郎、島崎遥香、松村北斗、大場美奈ほか

『ブラック校則』（2019年）

出演：佐藤勝利、高橋海人（※高＝はしごだか）、モトーラ世理奈、田中樹、光石研、でんでん、薬師丸ひろ子ほか

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