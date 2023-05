劇団EXILEの小澤雄太が主演を務める映画『バラシファイト』が、7月28日より東京・TOHOシネマズ池袋、大阪・大阪ステーションシネマ、福岡・中洲大洋映画劇場にて公開されることが決定。ポスタービジュアル、予告編が解禁となった。

本作は、公演後に劇場内を現場復帰する撤収作業「バラシ」にスポットを当てた、撤収作業×アクションの舞台裏バトルエンターテインメント。バラシは舞台に関わるスタッフたちにとって最も危険が伴い、集中力を要し、常に時間との戦いを強いられる。そんな中、裏方スタッフたちによる、打ち上げの参加権を賭けた“バラシファイト”が始まる。

しかし、小沢が演じる主人公、演出部の若手舞台監督の主人公・巴川健一は、終演後に行われる打ち上げに参加する意味を見出せずにいた。打ち上げが何のためにあるのか、伝説の舞台監督で巴川の師匠・奈須宗二が始めたとされる“バラシファイト”が行われる真相は何なのか。巴川が下す決断は!?

「演劇」に関わるすべてにリスペクトを込めた本作を監督するのは、放送作家・演出家の開沼豊。映画監督デビュー作となる。アクション監督にシェイン・コスギを迎えた本格アクション映画でもある。

小澤のほかに、主人公と同じ演出部デビューした手賀沼啓之役の寺坂頼我。演出部で小道具を担当するアルバイト有野紀子役に濱尾咲綺。本作でキーマンになる映像チーフ・小森絵里役に石崎なつみ。主人公の妻・巴川梨沙役にさらには元アイドリング!!!のメンバー・外岡えりか。さらに、伝説の舞台監督・奈須宗二役に浅野和之。座長役に長谷川初範。トラックドライバー・赤池淳太役に石倉三郎らが出演する。

予告編では、長谷川が演じる座長の語りかけとともにアクションシーンが始まる。終演後に始まる本当の本番。それは22時からの始まる“戦い”。裏方スタッフで行われる打ち上げをかけたバトルロワイヤルがスタートし、舞台裏とは思えぬ派手なアクションシーンの数々が映し出されていく。

小澤は「ドラマのあるコメディなアクションをとことん追求しました。王道に王道を貫き通したオリジナル作品になっていると思います。皆様の心と身体が強くなるような作品です。ぜひ映画館にてお待ちしております!!」と、コメント。

脚本・監督の開沼も「エンタメ界ではすっかり“打ち上げ”が無くなってしまいました。以前は当たり前のように仲間達と酒を酌み交わしていたんですが……。この映画は舞台公演の裏方たちが、限られた打ち上げ参加権を奪い合うアクションコメディです。キャスト・スタッフ一同、本気で作りました。ふざけることに全員が本気で取り組んだとも言えます。この本気が皆様の笑顔につながることを祈って、間も無く公開となります。是非ご覧ください」と、呼びかけている。

■アクション監督:シェイン・コスギのコメント

Action, drama, comedy…entertaining movie for the whole family! I’m proud to be part of and able to work with such a great crew and talented actors! Sit back and Enjoy!

アクション、ドラマ、コメディ...家族全員のためのエンターテインメント映画! このような素晴らしいクルーと才能のある俳優達と一緒に働くことができて、とても誇りに思っています! ぜひ是非、劇場にて楽しんでください!

■プロデューサー:浅野寛介

世の中、当たり前かのように正しい事を求められ、正しい事をしなければならない。しかし、世の中もエンタメ業界も、正解が混沌としている。この映画は、そんな混沌とする世界で、それぞれがそれぞれの正義を胸にファイトし、意義を見出す最高に“単純な映画”です。子どもから大人まで気軽に観れるエンタメ映画なので、いろいろな世代の方々に育まれることを願ってます。

