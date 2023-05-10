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物価高対策に６８億円　県議会臨時会、補正予算案を可決

2023年5月10日 05時05分 (5月10日 11時28分更新)
　県議会臨時会が九日に開かれ、物価高騰対策を盛り込んだ六十八億八千六百十八万円の補正予算案など三議案と、議会提出の六議案を可決した。
　補正予算は全て国からの交付金を活用。電気料金高騰の負担を軽くするため、省エネ家電を購入した県民への補助金に約三億円を計上するなどした。

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