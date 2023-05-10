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空き家活用の民泊が人気 下呂市金山、ＧＷはほぼ埋まる
下呂市金山町で空き家を活用した民泊施設が先月、相次いで開業し、ゴールデンウイーク中はほぼ予約で埋まる...
5月10日
「さくら道」ゆかりのミズバショウ咲く 郡上市白鳥の白山中居神社
郡上市白鳥町石徹白の白山中居神社で、旧国鉄バス車掌佐藤良二さんがのこしたミズバショウが清らかな姿を見...
今夏、木曽三川公園アクアワールドに新施設 愛称を募集
海津市海津町福江の国営木曽三川公園「アクアワールド水郷パークセンター」内に今年夏、新たな屋外休憩施設...
岐阜・川原町の見どころばっちり 長良西小４年生が観光マップ作成
岐阜市の長良川沿いの観光スポット・川原町をＰＲしようと、近くの長良西小学校の四年生が菓子店など五カ所...
＜うちのイチおし＞ 一日一組限定、標高５００メートルの宿泊施設 電力自由化支援機構＝瑞浪市
瑞浪市大湫（おおくて）町の「カフェー清涯荘（せいがいそう）」を運営する電力自由化支援機構（同市大湫町...
＜ハイスクール図鑑＞ （２０）飛騨高山高（上） 実社会を重視、本物学ぶ
定時制と通信制を併設し、二つのキャンパスで九百六十人が学ぶ県内最大規模の高校。全日制は、普通...