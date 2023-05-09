Travis Japan、2ndデジタルシングル「Moving Pieces」ダンス映像公開 断片的な解禁が話題に
2023年5月9日 22時00分 (5月9日 23時05分更新)
人気グループ・Travis Japanが、15日に2ndデジタルシングル「Moving Pieces」をリリースする。それに先駆け、9日に「'Moving Pieces' Dance ver. -intro-」と題し、イントロから45秒までのダンスが公開された。
今回の楽曲は、ジャスティン・ビーバーやエドシーランなどに楽曲を提供している世界的にも有名な音楽プロデューサーのプーベア（Poo Bear）が書き下ろした新曲で全編英語詞。振付はTravis Japanのメンバーを選出し、グループ名の由来にもなっているTravis Payneが手掛けており、グローバルで超豪華な楽曲となっている。
楽曲のダンスは、リリースの情報解禁までに断片的に公開されており、SNSでもトレンド入りしており、注目が集まっていた。
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