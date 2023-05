自身初の日本でのアリーナ公演を開催する少女時代テヨン

少女時代のテヨンが、7月に約4年ぶりとなる日本公演『TAEYEON CONCERT - The ODD Of LOVE in JAPAN』を開催することが決定した。

テヨンは、6月3・4日に韓国・ソウルのKSPO DOME(オリンピック体操競技場)で約3年半ぶりにソロコンサートを開催することが発表されていたが、日本公演も決定。7月8・9日に東京体育館2days公演を行う。日本でのアリーナ公演はソロでは初となる。

きょう9日午後6時より、少女時代の日本オフィシャルファンクラブ「SONE JAPAN」の会員先行受付(抽選)がスタートした。

■『TAEYEON CONCERT - The ODD Of LOVE in JAPAN』

7月8日(土):東京・東京体育館

7月9日(日):東京・東京体育館

関連キーワード 音楽