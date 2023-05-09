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カブス鈴木は４打数１安打　カージナルス戦

2023年5月9日 12時27分 (5月9日 12時45分更新)
　カージナルス戦の６回、三塁内野安打を放ったカブス・鈴木＝シカゴ（ゲッティ＝共同）

　カージナルス戦の６回、三塁内野安打を放ったカブス・鈴木＝シカゴ（ゲッティ＝共同）

　▽カブス―カージナルス（８日・シカゴ）
　カブスの鈴木は、「５番・右翼」で出場し、４打数１安打だった。内容は空振り三振、投ゴロ、三塁内野安打、遊直で打率は２割５分９厘。チームは１―３で敗れた。（共同）

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