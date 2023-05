カナダの人気パンクバンド「SUM 41」が日本時間9日、公式ツイッターを通じて解散することを発表した。

同バンドは「SUM 41は解散します」と告げ、年内に予定しているツアーをやりきると説明。最後のアルバム『Heaven :x: Hell』のリリース、それに伴うツアーについてもアナウンスし、詳細は決まり次第発表するとした。また「支えてくれた新旧両方のファンに感謝」するとともに「SUM 41の27年間、ありがとうございました」と謝意をつづった。

「SUM 41」は1996年に結成。2001年に1stアルバム『All Killer No Filler』をリリース。翌02年の2ndアルバム『Does This Look Infected?』で世界的な人気を獲得。日本でも単独公演開催のほか音楽フェスに出演するなど、確固たる人気を築いている。

関連キーワード 音楽