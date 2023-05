韓国の4人組メタバースグループ・aespa(エスパ)が8日、約10ヶ月ぶりとなる韓国3rdミニアルバム『MY WORLD』をリリースした。今作はaespa世界観“シーズン2”の序幕を開くアルバムとなっている。

aespaは、KARINA、WINTER、GISELLE、NINGNINGの4人のメンバーと、「別の自我」であるアバター(メンバーの分身となるキャラクター)で構成されている。今作では、「KWANGYA」(クァンヤ)と呼ばれるアバターたちが住む仮想世界から「REAL WORLD」(現実世界)に戻ってきた4人が新しい物語を繰り広げる。

『MY WORLD』には、aespaの音楽世界に招待する先行配信曲「Welcome To MY World(feat. nævis)」、自由奔放な魅力が際立つリード曲「Spicy」をはじめ、強烈なダンスナンバー、甘美なR&Bとバラードなど多様なジャンルの計6曲が盛り込まれている。

ワーナーミュージック・ストアでは限定特典付きのパッケージ商品を販売中。抽選特典として、8月5・6日に海外アーティスト史上最速で開催する東京ドーム公演の終演後にメンバー4人に会えるミート&グリートや、直筆サイン入りチェキが当たる。

■3rdミニアルバム『MY WORLD』

1. Welcome To MY World(feat. naevis)

2. Spicy

3. Salty & Sweet

4. Thirsty

5. I'm Unhappy

6. ‘Til We Meet Again

関連キーワード 音楽