12日放送のNHK・BSプレミアム『ザ少年倶楽部プレミアム』(毎月第3金曜 後6:00~6:59)は「SMILE」をテーマに、ジャニーズJr.の最新パフォーマンスとメンバーの意外な素顔を届ける。

HiHi Jets・美 少年は「Smile」で共演。7 MEN 侍は「Luv Bias」、少年忍者は「太陽の笑顔」、SpeciaL は「SHE! HER! HER!」と「百花繚乱」、Travis Japanは新曲「PARTY UP LIKE CRAZY」を披露。キレッキレのダンスパフォーマンスで会場を圧倒する。

おなじみトーク企画「ジュニアにQ」では、河合郁人(A.B.C-Z)と藤原丈一郎(なにわ男子)が「思わず笑っちゃったこと」をテーマに、メンバーのエピソードを聞き出す。

ジャニーズJr.メンバーがさまざまなことに挑戦する新コーナー「ジュニアチャレンジ」には、ポップスピアニストのハラミちゃんが初回ゲストとして登場。ジャニーズの先輩たちの名曲をマッシュアップしたハラミちゃんのピアノ生演奏を聞いて、曲名をあてるクイズに挑戦する。

