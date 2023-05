日本初イベント『WayV JAPAN EVENT 2023 ’The First Vision’』を開催したWayV (C)KAORU SATO

SMエンターテインメント所属のグローバルボーイズグループ・NCTの派生ユニットで、中華圏を拠点に活動しているWayV(ウェイブイ)が、日本で初の単独イベント『WayV JAPAN EVENT 2023‘The First Vision’』を開催した。

横浜・ぴあアリーナMM にて6、7日の2日間にわたり開催された同イベント。メンバーのクン、テン、シャオジュン、ヘンドリー、ヤンヤンが登場し、満を持しての日本初単独イベントで2万人を動員した。

登場から、高いダンススキルを見せる「Take Off」「Kick Back (Korean Ver.)」の2曲を披露。トークやゲームなどでは、カリスマあふれるパフォーマンスから打って変わって、等身大のかわいらしさやユニークな面も見せ、イベント終盤には最新曲の「Phantom」を英語バージョンで披露した。

そして、日本イベントを記念した初の日本語楽曲「Welcome To My Paradise」をサプライズ歌唱すると、ファンからは大歓声。アリーナ会場を埋め尽くすファンと対面したメンバーも、感極まったような表情を見せた。また、ケガのためダンスパフォーマンスができなかったクンも高い歌唱力を見せ、メンバー全員が全力でパフォーマンスする2時間となった。

イベントのMCは、お笑い芸人のおいでやすこがが務めた。

■セットリスト

Take Off

Kick Back(Korean Ver.)

トーク・ゲームコーナー

Phantom(English Ver.)

Nectar

カバーダンスメドレー(illusion(aespa)+Candy(NCT DREAM)+ Sherlock[Japanese ver.](SHINee))

恋(星野源)

MC1

Welcome To My Paradise

Good Life

MC2

Dream Launch

