ENHYPEN (P)&(C) BELIFT LAB Inc.

韓国の7人組グループ・ENHYPENが1月に開催した大阪・京セラドーム大阪公演を映像化したライブBlu-ray/DVD『ENHYPEN WORLD TOUR 'MANIFESTO' in JAPAN 京セラドーム大阪』が、7月26日に発売されることが決定した。初のワールドツアーの日本公演のうち、京セラドーム大阪および、昨年11月の横浜アリーナ公演を完全収録する。

ENHYPENは1月21・22日、2021年7月の日本デビューからわずか1年半、第4世代K-POPアーティスト最速で単独ドーム公演を実現し、2日間で8万人を熱狂させた。

今回発売が決定したBlu-ray/DVDには、日本語曲や日本語でのMC、さらに日本公演(京セラドーム&横浜アリーナ)の舞台裏のメイキング映像も収録。初回限定盤の合計収録時間は約440分に及ぶ大ボリュームとなる。

初回限定盤(Blu-ray)は3枚組で豪華BOXケース付き。52Pのフォトブックレット、ポスター1枚、メンバー別2Lフォトカード7枚セット、透明フォトカード7枚セットが同梱される。あす9日午前11時から予約開始となる。

また、22日には韓国4thミニアルバム『DARK BLOOK』を発売。8月19日に東京(千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ)、8月20日に大阪(舞洲SONIC PARK/舞洲スポーツアイランド)で開催される『SUMMER SONIC 2023』への初出演も決定している。

■DVD&Blu-ray収録内容(セットリスト)

Intro : Walk the Line

Given-Taken [Japanese Ver.]

Flicker

Always

Forget Me Not

TFW (That Feeling When)

Let Me In (20 CUBE) [Japanese Ver.] ★

Upper Side Dreamin'

Mixed Up

Drunk-Dazed [Japanese Ver.]

One In A Billion

FEVER

Attention, please!

Polaroid Love

Make the change

Tamed-Dashed [Japanese Ver.]

Blessed-Cursed [Japanese Ver.]

Go Big or Go Home

WALK THE LINE

Future Perfect (Pass the MIC) [Japanese Ver.]

ParadoXXX Invasion

SHOUT OUT

★Let Me In (20 CUBE) [Japanese Ver.]は京セラドーム公演のみでのパフォーマンス

