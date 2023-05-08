ENHYPEN、初の京セラドーム大阪公演を7・26映像化 横浜アリーナ公演も完全収録
2023年5月8日 12時00分 (5月8日 13時05分更新)
韓国の7人組グループ・ENHYPENが1月に開催した大阪・京セラドーム大阪公演を映像化したライブBlu-ray／DVD『ENHYPEN WORLD TOUR 'MANIFESTO' in JAPAN 京セラドーム大阪』が、7月26日に発売されることが決定した。初のワールドツアーの日本公演のうち、京セラドーム大阪および、昨年11月の横浜アリーナ公演を完全収録する。
ENHYPENは1月21・22日、2021年7月の日本デビューからわずか1年半、第4世代K-POPアーティスト最速で単独ドーム公演を実現し、2日間で8万人を熱狂させた。
今回発売が決定したBlu-ray／DVDには、日本語曲や日本語でのMC、さらに日本公演（京セラドーム＆横浜アリーナ）の舞台裏のメイキング映像も収録。初回限定盤の合計収録時間は約440分に及ぶ大ボリュームとなる。
初回限定盤（Blu-ray）は3枚組で豪華BOXケース付き。52Pのフォトブックレット、ポスター１枚、メンバー別2Lフォトカード7枚セット、透明フォトカード7枚セットが同梱される。あす9日午前11時から予約開始となる。
また、22日には韓国4thミニアルバム『DARK BLOOK』を発売。8月19日に東京（千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ）、8月20日に大阪（舞洲SONIC PARK／舞洲スポーツアイランド）で開催される『SUMMER SONIC 2023』への初出演も決定している。
■DVD＆Blu-ray収録内容（セットリスト）
Intro : Walk the Line
Given-Taken [Japanese Ver.]
Flicker
Always
Forget Me Not
TFW (That Feeling When)
Let Me In (20 CUBE) [Japanese Ver.] ★
Upper Side Dreamin'
Mixed Up
Drunk-Dazed [Japanese Ver.]
One In A Billion
FEVER
Attention, please!
Polaroid Love
Make the change
Tamed-Dashed [Japanese Ver.]
Blessed-Cursed [Japanese Ver.]
Go Big or Go Home
WALK THE LINE
Future Perfect (Pass the MIC) [Japanese Ver.]
ParadoXXX Invasion
SHOUT OUT
Intro : Walk the Line
Given-Taken [Japanese Ver.]
Flicker
Always
Forget Me Not
TFW (That Feeling When)
Let Me In (20 CUBE) [Japanese Ver.] ★
Upper Side Dreamin'
Mixed Up
Drunk-Dazed [Japanese Ver.]
One In A Billion
FEVER
Attention, please!
Polaroid Love
Make the change
Tamed-Dashed [Japanese Ver.]
Blessed-Cursed [Japanese Ver.]
Go Big or Go Home
WALK THE LINE
Future Perfect (Pass the MIC) [Japanese Ver.]
ParadoXXX Invasion
SHOUT OUT
★Let Me In (20 CUBE) [Japanese Ver.]は京セラドーム公演のみでのパフォーマンス
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