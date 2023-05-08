SEVENTEEN『SEVENTEEN 10th Mini Album「FML」』（PLEDIS ENTERTAINMENT／2023年4月26日発売） （P）&（C） PLEDIS Entertainment

13人組グループ・SEVENTEENの最新アルバム『SEVENTEEN 10th Mini Album「FML」』が、初週55.2万枚を売り上げ、5月2日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： SEVENTEEN 10th Mini Album「FML」 ／ SEVENTEEN

2位： Mr.5 ／ King & Prince

3位： BLACKSTAR IV ／ ブラックスター -Theater Starless-

4位： THE SOUND ／ Stray Kids

5位： Perfume:1st Mini Album ／ NCT DOJAEJUNG

6位： アイドリッシュセブン Collection Album vol.3 ／

7位： DELiCiOUS ViCiOUS ／ ASP

8位： Splatoon3 ORIGINAL SOUNDTRACK -Splatune3- ／

9位： ‘D-DAY’ ／ Agust D

10位： GENERATIONS LIVE TOUR 2022“WONDER SQUARE” ／ GENERATIONS from EXILE TRIBE

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

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