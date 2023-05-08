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【岐阜】新規感染者、５日ぶりに３００人超す

2023年5月8日 05時05分 (5月8日 11時33分更新)
　県は七日、新型コロナウイルスの新規感染者三百六人を国の集計に基づいて発表した。感染者が三百人を超えるのは五日ぶり。死亡が発表された二人はいずれも基礎疾患があり、複数回のワクチン接種歴があった。
　新たなクラスター（感染者集団）の発表はなかった。
　　（中川耕平）

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