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スーパー「バロー」の挑戦～風に向かって ぎふ企業ものがたり～ ＃１７
中日新聞岐阜県内版で昨年５月から連載している「風に向かって ぎふ企業ものがたり」の第2話。今回...
5月8日
県大会出場を目指し対決 小学生「わんぱく相撲岐阜場所」
岐阜市近郊の小学生が戦う「わんぱく相撲岐阜場所」（岐阜青年会議所、岐阜市相撲連盟主催）が７日、岐阜市...
剛腕スパイクに粘りのレシーブ 県ママさんバレー春季大会
県ママさんバレーボール春季大会（中日新聞社など主催）が７日、岐阜市の岐阜メモリアルセンターであった。...
暴漢から身を守る護身術講座も 県少林寺拳法錬成大会
「第１回県少林寺拳法錬成大会」（中日新聞社後援）が７日、岐阜市の岐阜メモリアルセンターであり、未就学...
厳かに１８代目・佐藤住職をお披露目 美濃・霊泉寺で晋山式
美濃市上河和の曹洞宗「霊泉寺」で六、七日、十八代目・佐藤隆定（りゅうじょう）住職（３８）をお披露目す...
岐阜・黒野城は徳川勢の重要拠点 城主没後４００年記念し歴史講演
江戸時代初期の黒野城主、加藤貞泰（一五八〇〜一六二三年）の没後四百年を記念した講演会が七日、岐阜市司...