ＪＲＡは７日、第８４回オークス（Ｇ１・２１日・東京・芝２４００メートル）の特別登録馬を発表した。

２歳女王で、牝馬３冠最初の桜花賞を制し、２冠を目指すリバティアイランド、桜花賞２着からの逆転を目指すコナコースト、トライアルのフローラＳを勝ったゴールデンハインドなど２１頭が登録された。

フルゲートは１８頭で、登録発表時点で優先出走権のある７頭と、収得賞金順で９００万円までの１０頭の計１７頭は出走可能。４００万円の４頭は抽選対象で、１頭が出走できる。登録馬は次の通り。

【優先出走馬】

リバティアイランド（栗東・中内田）桜花賞１着

コナコースト（栗東・清水久）同２着

ペリファーニア（美浦・鹿戸）同３着

ハーパー（栗東・友道）同４着

ドゥアイズ（栗東・庄野）同５着

ゴールデンハインド（美浦・武市）フローラＳ１着

ソーダズリング（栗東・音無）同２着

【収得賞金順】

（８）キタウイング（美浦・小島）

（９）エミュー（美浦・和田正）

（１０）ライトクオンタム（栗東・武幸）

（１１）ドゥーラ（栗東・高橋康）

（１２）ラヴェル（栗東・矢作）

（１３）シンリョクカ（美浦・竹内）

（１４）ヒップホップソウル（美浦・木村）

（１５）キミノナハマリア（栗東・千田）

（１５）ミッキーゴージャス（栗東・安田隆）

（１５）レミージュ（栗東・松永幹）

▽以下収得賞金４００万円

イングランドアイズ（栗東・安田翔）

ウェイビー（栗東・西村）

クインズカムイ（美浦・加藤征）

メランポジューム（栗東・高野）

※馬名左のかっこ内数字は出走可能順、全馬牝３歳。