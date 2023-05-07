オークス登録馬発表 牝馬2冠目指すリバティアイランドなど21頭が登録【競馬】
2023年5月7日 21時19分
ＪＲＡは７日、第８４回オークス（Ｇ１・２１日・東京・芝２４００メートル）の特別登録馬を発表した。
２歳女王で、牝馬３冠最初の桜花賞を制し、２冠を目指すリバティアイランド、桜花賞２着からの逆転を目指すコナコースト、トライアルのフローラＳを勝ったゴールデンハインドなど２１頭が登録された。
フルゲートは１８頭で、登録発表時点で優先出走権のある７頭と、収得賞金順で９００万円までの１０頭の計１７頭は出走可能。４００万円の４頭は抽選対象で、１頭が出走できる。登録馬は次の通り。
【優先出走馬】
リバティアイランド（栗東・中内田）桜花賞１着
コナコースト（栗東・清水久）同２着
ペリファーニア（美浦・鹿戸）同３着
ハーパー（栗東・友道）同４着
ドゥアイズ（栗東・庄野）同５着
ゴールデンハインド（美浦・武市）フローラＳ１着
ソーダズリング（栗東・音無）同２着
【収得賞金順】
（８）キタウイング（美浦・小島）
（９）エミュー（美浦・和田正）
（１０）ライトクオンタム（栗東・武幸）
（１１）ドゥーラ（栗東・高橋康）
（１２）ラヴェル（栗東・矢作）
（１３）シンリョクカ（美浦・竹内）
（１４）ヒップホップソウル（美浦・木村）
（１５）キミノナハマリア（栗東・千田）
（１５）ミッキーゴージャス（栗東・安田隆）
（１５）レミージュ（栗東・松永幹）
▽以下収得賞金４００万円
イングランドアイズ（栗東・安田翔）
ウェイビー（栗東・西村）
クインズカムイ（美浦・加藤征）
メランポジューム（栗東・高野）
※馬名左のかっこ内数字は出走可能順、全馬牝３歳。
【優先出走馬】
リバティアイランド（栗東・中内田）桜花賞１着
コナコースト（栗東・清水久）同２着
ペリファーニア（美浦・鹿戸）同３着
ハーパー（栗東・友道）同４着
ドゥアイズ（栗東・庄野）同５着
ゴールデンハインド（美浦・武市）フローラＳ１着
ソーダズリング（栗東・音無）同２着
【収得賞金順】
（８）キタウイング（美浦・小島）
（９）エミュー（美浦・和田正）
（１０）ライトクオンタム（栗東・武幸）
（１１）ドゥーラ（栗東・高橋康）
（１２）ラヴェル（栗東・矢作）
（１３）シンリョクカ（美浦・竹内）
（１４）ヒップホップソウル（美浦・木村）
（１５）キミノナハマリア（栗東・千田）
（１５）ミッキーゴージャス（栗東・安田隆）
（１５）レミージュ（栗東・松永幹）
▽以下収得賞金４００万円
イングランドアイズ（栗東・安田翔）
ウェイビー（栗東・西村）
クインズカムイ（美浦・加藤征）
メランポジューム（栗東・高野）
※馬名左のかっこ内数字は出走可能順、全馬牝３歳。
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