速報
新型コロナウイルス・オミクロン株の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）
関連キーワード
佐渡金山の遺産登録、進展に期待 歴史認識関わり、懐疑の声も
日韓首脳同士の相互訪問の本格再開を受け、「佐渡島の金山」の世界文化遺産登録を目指す新潟県佐渡市からは...
5月7日
新型コロナ、５類移行へ 有事から平時に転換
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが８日、季節性インフルエンザと同じ「５類」へ移行する。...
物語仕立てで地域周遊促進 観光庁、訪日客向け新事業
観光庁は訪日客による地域周遊を促す新事業「ロングストーリー造成」に着手した。酒、火山、自然豊かなロン...
東京で２３４５人がコロナ感染 前週比１０５・２％、４人死亡
東京都は７日、新型コロナウイルスの感染者が新たに２３４５人報告されたと発表した。直近７日間を平均した...
文化庁移転記念し揮毫 前衛書家の吉川さん、京都で
文化庁の京都移転を記念し、前衛書家吉川壽一さんが７日、京都市役所で書道パフォーマンスを行い、「文化」...
「ロケ地札幌」に熱視線 ヒット作品続々、観光客増
映画やドラマを撮影するロケ地として札幌市の人気が高まっている。撮影経費補助やエキストラ募集など市の手...