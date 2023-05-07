国内で７日、１万４６２２人の新型コロナウイルス感染者が確認された。都道府県別では、東京２３４５人、大阪１０９８人、神奈川８８６人など。死者は東京で４人など計１６人が報告された。

厚生労働省によると、重症者は前日と同じ７４人だった。

