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国内で１万４６２２人感染　１６人死亡、新型コロナ

2023年5月7日 19時20分 (5月7日 19時45分更新)
　新型コロナウイルス・オミクロン株の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）

　新型コロナウイルス・オミクロン株の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）

　国内で７日、１万４６２２人の新型コロナウイルス感染者が確認された。都道府県別では、東京２３４５人、大阪１０９８人、神奈川８８６人など。死者は東京で４人など計１６人が報告された。
　厚生労働省によると、重症者は前日と同じ７４人だった。

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