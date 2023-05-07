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今季初の3連勝が懸かる中日は前日と同じスタメン 高橋宏斗が先発

2023年5月7日 13時19分

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投球練習を終え、小笠原（右）の指導を受ける高橋宏＝バンテリンドームナゴヤで

投球練習を終え、小笠原（右）の指導を受ける高橋宏＝バンテリンドームナゴヤで

◇７日　中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。今季初の３連勝が懸かる中日は、野手は６日の同カードと同じスタメン。先発は自身３連敗中の先発の高橋宏。連勝中のチームの勢いに乗って、今季２勝目を目指す。
【巨人】
１番・右・梶谷
２番・二・中山
３番・遊・坂本
４番・三・岡本和
５番・中・丸
６番・左・ウォーカー
７番・捕・大城
８番・一・秋広
９番・投・赤星
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・投・高橋宏

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