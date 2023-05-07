◇７日 中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表された。今季初の３連勝が懸かる中日は、野手は６日の同カードと同じスタメン。先発は自身３連敗中の先発の高橋宏。連勝中のチームの勢いに乗って、今季２勝目を目指す。

【巨人】

１番・右・梶谷

２番・二・中山

３番・遊・坂本

４番・三・岡本和

５番・中・丸

６番・左・ウォーカー

７番・捕・大城

８番・一・秋広

９番・投・赤星

【中日】

１番・中・岡林

２番・左・大島

３番・右・細川

４番・三・石川昂

５番・一・ビシエド

６番・二・福永

７番・捕・木下

８番・遊・村松

９番・投・高橋宏