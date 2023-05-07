今季初の3連勝が懸かる中日は前日と同じスタメン 高橋宏斗が先発
2023年5月7日 13時19分
◇７日 中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。今季初の３連勝が懸かる中日は、野手は６日の同カードと同じスタメン。先発は自身３連敗中の先発の高橋宏。連勝中のチームの勢いに乗って、今季２勝目を目指す。
【巨人】
１番・右・梶谷
２番・二・中山
３番・遊・坂本
４番・三・岡本和
５番・中・丸
６番・左・ウォーカー
７番・捕・大城
８番・一・秋広
９番・投・赤星
１番・右・梶谷
２番・二・中山
３番・遊・坂本
４番・三・岡本和
５番・中・丸
６番・左・ウォーカー
７番・捕・大城
８番・一・秋広
９番・投・赤星
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・投・高橋宏
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・投・高橋宏
【あわせて読みたい】
【中日】清水達也を出場選手登録、最短での1軍復帰に 代わりに松葉貴大を抹消
【中日】清水達也が1軍練習に合流、4月26日に右肘に違和感
◆森繁和さん、自ら獲得に動いた中日マルティネスの100セーブに感慨深げ…
おすすめ情報