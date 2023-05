NHKで放送中の大河ドラマ『どうする家康』の中ではまだちょっと先になる、天下分け目の「関ケ原の戦い」。どう描かれるのか楽しみだが、それまでに一度足を運んでおきたいのが、関ケ原古戦場(岐阜県関ケ原町)だ。

戦いは慶長5年9月15日(新暦1600年10月21日)。総勢16万人もの軍勢が東西に分かれて激突した。たった1日で徳川の天下が決まったと伝わるが、その前後にわたって、東西両軍の武将それぞれに、友情、策略、葛藤など、さまざまなドラマ(物語)があり、現代の私たちを魅了してやまない。



現地では、特に活躍した7人(※)の武将に関連する史跡をめぐるウォーキングコース(全7コース)を設定し、ガイドマップを配布しているほか、希望の時間やコースに合わせて関ケ原の各所や史跡の案内・解説をしてくれるガイド(せきがはら史跡ガイド)もスタンバイ。今回はガイドの今井剛さんと「徳川家康」に関連する史跡をめぐった。

(※徳川家康、黒田長政、福島正則、石田三成、大谷吉継、島津義弘、小早川秀秋)

■岐阜関ケ原古戦場記念館

関ケ原の戦いから420年の節目の2020年10月、古戦場の一角にオープンした「岐阜関ケ原古戦場記念館」。史跡めぐりに出かける前に、ここで予習(おさらい)がおすすめ。関ケ原の戦いに関する知識がつながり、興味が広がる体験型の施設だ。

1階にある全国を舞台とした東西陣営を俯瞰できる巨大な床面のスクリーン「グラウンド・ビジョン」と、両軍の激突を歴史的なシーンに迷い込んだかのような迫力ある映像で再現した「シアター」はここでしか鑑賞できない(事前予約優先)。戦国時代の武具や書状などを展示している「展示室」、武具を実際に触ってみたり、関ヶ原合戦図屏風を背景にした写真撮影をしたりできる「戦国体験コーナー」もある。

1階西回廊、ロビーでは、『どうする家康』に関連して、ゆかりの地の魅力を発信するパネルや甲冑等を展示する「家康、命運の地 関ケ原展」と「NHK大河ドラマ『どうする家康』展・ぎふ 関ケ原」も開催中。

別館のレストラン&カフェ「伊吹庵」で、武将や東西対決をイメージしたこだわりメニューで腹ごしらえしたら、いざ出陣。ガイドの今井さんと合流した。ウォーキングコースは移動だけで2~3時間(約8キロ)。今井さん曰く、「各スポットに逸話がたくさんあるので、歴史に思いを馳せながら散歩したら、いくら時間があっても足りないくらい」とのことだ。

■松平忠吉・井伊直政陣跡

岐阜関ケ原古戦場記念館から徒歩で5分くらいのところにある松平忠吉・井伊直政陣跡。「関ケ原の戦いは、松平忠吉(まつだいら・ただよし)と井伊直政(いい・なおまさ)ではじまり、この二人で終わる、と語ることができます」と今井さん。松平忠吉は家康の四男で、後見役の井伊直政と一緒に参戦していた。直政は、先鋒を任されていた福島正則(ふくしま・まさのり)を出し抜き、西軍・宇喜多(うきた)軍に向かって発砲。この発砲が開戦の合図となった。

「福島正則は石田三成と対立して東軍に加わりました。福島正則が先鋒を切ったら、単なる豊臣家臣同士の権力闘争になってしまう。家康は、関ケ原での戦を徳川が豊臣から天下を取る戦にしたかった。そのためにも先鋒は徳川の家臣が務めなければならない。そんなこだわりが家康にあったのではないか、と言われています」(今井さん)

開戦からわずか数時間、戦いは東軍の勝利に終わる。この間、積極的に戦わなかった島津義弘(しまづ・よしひろ)は西軍の敗北が決定的になると、正面の東軍に向かって進撃。数人の小隊が死ぬまで戦い、その間に本隊を逃がす「捨てがまり」という戦法で前代未聞の敵中突破を強行した。これを追撃したのが松平忠吉と井伊直政の軍勢だった。実は、この追撃の中で直政は大けがをして2年後、42歳で亡くなってしまう。忠吉もけがを負って、5年後、28歳の若さで亡くなった。

「追撃する必要なかったのでは?と思うけれど、このことも含めて直政の働きが認められ、彦根藩は井伊氏の藩として明治時代になるまで栄えることになります。関ケ原の戦いの頃、家康の跡継ぎとなる男子は三男・秀忠と四男・忠吉しかいなかった。そこで家康は子づくりにも励んで、関ケ原の戦いがあった58歳の時、60歳の時、61歳の時に男子が誕生しました。その3人の男子は、それぞれ尾張徳川、紀州徳川、水戸徳川となります。この3人が生まれていなかったら、徳川家は七代で終わって、260年の天下泰平は続かなかったかもしれないんです」(今井さん)

必ず訪れたい古戦場全域を見渡すことができる場所

■東首塚

合戦の翌日、勝者となった家康は戦いで破壊された神社の修復や、首実検に供された。また、戦場に残されたおびただしい遺体の埋葬を竹中重門に命じた。関ケ原の戦いでは、わずか数時間で8000人ちかい兵士が亡くなったといわれ、1ヶ所では収まり切れず、東西2ヶ所に首塚が造営された。東首塚には当時から残るシイの古木がある。

■本多忠勝陣跡

家康は、関ケ原の戦いの前日14日に岡山(大垣市)に入り、翌15日の早朝より桃配山に陣をおいた。関ケ原の合戦時に徳川家康が使用したとされる腰掛石と机石が残っていて、昨年秋からの整備工事が今年3月に完了したばかり。

「壬申の乱(飛鳥時代に王位継承をめぐっておきた内乱)で勝利した大海人皇子(おおあまのおうじ)が、ここで兵士たちに桃を配ったという言い伝えがあり、迷信深い家康はそれにあやかるつもりだったのかもしれませんね」(今井さん)

家康は、ここで戦況を把握し、好転させるべく、前戦近くの最後陣地(岐阜関ケ原古戦場記念館のあるあたり)まで、現在の国道21号(旧中山道)沿いを進軍することになる。

■決戦地

小早川秀秋の裏切りによって大軍となった東軍が、石田三成が陣をおく笹尾山へ押し寄せ、最も激しい戦いが繰り広げられた場所だといわれている。笹尾山に向かって少し登ったところに、三成の右腕として活躍した家臣・島左近の陣跡があり、彼の奮戦ぶりが偲ばれる。

■笹尾山・石田三成陣跡

笹尾山の山頂に陣をおいた石田三成。現在は、敵の攻撃からの防御として使われた竹矢来・馬防柵が復元されている。そして、はためく三成の旗印。「大一大万大吉」と記載されていた。ラグビーで知られる「One for all All for one(1人はみんなのために、みんなは1人のために)」の意だが、三成は「1人が万民のために、万民は1人のために尽くせば、天下の人々は幸福(吉)になれる」という意味で用いていたことが伝わっている。

「この山頂からは古戦場全域を見渡すことができますので、関ケ原を訪れた際は、ぜひ立ち寄ってほしい場所です。家康は、桃配山を出て岐阜関ケ原古戦場記念館があるあたりまで進軍してくるわけですが、西軍の宇喜多、小西、島津、三成らの陣地と直線で結ぶと扇の要みたいなところに本陣をおきました。このことからも家康のこの戦にかける本気度、命がけの意気込みを感じてもらえると思います」(今井さん)

ウォーキングコースとしては、桃配山から岐阜関ケ原古戦場記念館の前を通り過ぎ、決戦地まで歩いて50分くらい(3.5キロ)、そこからさらに三成陣跡まで歩いて15分くらい(1キロ)。もちろん駐車場もあるので車でもアクセスできる。駐車場から山頂までは徒歩で登ることになる。

■徳川家康最後陣地

岐阜関ケ原古戦場記念館に隣接し、今は陣場野公園と呼ばれる緑豊かな場所にある。家康は苦戦する東軍勢に苛立ち、本陣を桃配山からまさに関ケ原の中央部、三成本陣の笹尾山のすぐ下(直線距離にて約800メートル)まで進軍させた。合戦後この場で引見が行われ、討ち取ってきた敵の首が実検された。

「床几場(しょうぎば)徳川家康進旗験馘處」と刻まれた標柱が建っている土壇は、幕末に築かれたもの。「家康の威光を借りて権威を示そうとした幕府が領主の竹中家に整備を命じたとされている。

ここには、家康の旗印「厭離穢土欣求浄土(おんりえどごんぐじょうど)」も設置されている。「穢れた現世を逃れ清らかな仏の国(あの世)に生まれることを望む」という、仏教の教えを説いたものだ。桶狭間の戦いで今川義元が討たれ、織田軍の追っ手から逃れて故郷・岡崎の大樹寺に逃げ込んだ当時17歳の松平元康(後の家康)は、先祖の墓前の前で自害しようとした。この時、寺の登誉(とうよ)上人は「戦国の世の中を平和な世の中にする、それを成し遂げる前に死んではいけない」と諭し、「厭離穢土欣求浄土」を授けて励ましたと伝わる。家康は、「穢れた戦国の世から清らかな平和の世にする」ことを誓い、亡くなるまでこれを旗印にした。

「三成の『大一大万大吉』、家康の『厭離穢土欣求浄土』、両軍のリーダーが自身の信条を示すような旗印を掲げて激突していたというのは興味ぶかいですよね」(今井さん)

