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ロ３―６ソ（６日）　柳田が逆転２ラン

2023年5月6日 18時04分 (5月6日 18時25分更新)
　８回ソフトバンク無死一塁、柳田が中越えにこの試合２本目の本塁打となる逆転２ランを放つ＝ＺＯＺＯマリン

　８回ソフトバンク無死一塁、柳田が中越えにこの試合２本目の本塁打となる逆転２ランを放つ＝ＺＯＺＯマリン

　ソフトバンクが２―３の八回に一挙４得点で２位に浮上した。無死一塁で、六回にソロを放った柳田が２打席連発となる逆転５号２ラン。さらに柳町の適時打などで２点を加えた。東浜は８回３失点で３勝目。ロッテは沢村が崩れた。

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