ソフトバンクが２―３の八回に一挙４得点で２位に浮上した。無死一塁で、六回にソロを放った柳田が２打席連発となる逆転５号２ラン。さらに柳町の適時打などで２点を加えた。東浜は８回３失点で３勝目。ロッテは沢村が崩れた。