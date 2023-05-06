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アスレチックス藤浪は３失点　１／３回、ロイヤルズ戦

2023年5月6日 12時48分 (5月6日 13時05分更新)
　ロイヤルズ戦の七回に登板したアスレチックスの藤浪＝カンザスシティー（ゲッティ＝共同）

　ロイヤルズ戦の七回に登板したアスレチックスの藤浪＝カンザスシティー（ゲッティ＝共同）

　▽ロイヤルズ―アスレチックス（５日・カンザスシティー）
　アスレチックスの藤浪は９―５の七回から３番手で登板し、１／３回を無安打３失点、３四球だった。防御率は１３・５０。チームは１２―８で勝った。（共同）

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