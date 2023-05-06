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米女子ゴルフ、日本は敗退決定　団体戦、渋野や笹生ら出場

2023年5月6日 11時55分 (5月6日 12時05分更新)
　第２日、１６番でバンカーショットを放つ渋野日向子＝ＴＰＣハーディングパーク（共同）

　第２日、１６番でバンカーショットを放つ渋野日向子＝ＴＰＣハーディングパーク（共同）

  • 　第２日、１６番でバンカーショットを放つ渋野日向子＝ＴＰＣハーディングパーク（共同）
  • 　第２日、４番でティーショットを放つ笹生優花＝ＴＰＣハーディングパーク（共同）
　【サンフランシスコ共同】米女子ゴルフの国・地域別対抗戦、インターナショナル・クラウン第２日は５日、サンフランシスコのＴＰＣハーディングパークで行われ、１次リーグＢ組の日本はオーストラリアに１分け１敗で通算１分け３敗となり１次リーグでの敗退が決まった。
　渋野日向子、笹生優花のペアは引き分け。畑岡奈紗、古江彩佳組は２ダウンで敗れた。

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