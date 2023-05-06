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石川・珠洲で震度６強、１人死亡 建物倒壊も、一連の地震で最大
５日午後２時４２分ごろ、石川県珠洲市で震度６強の地震があった。気象庁によると、震源地は石川県能登地方...
5月6日
コロナ緊急事態宣言「終了」 ＷＨＯ、３年３カ月で節目
【ジュネーブ共同】世界保健機関（ＷＨＯ）のテドロス事務局長は５日、新型コロナウイルス感染症を巡る緊急...
5月5日
石川県珠洲市で震度６強 男性１人死亡
５日午後２時４２分ごろ、石川県能登地方を震源とする強い地震があり、同県珠洲市で震度６強を観測した。震...
石川・珠洲で２０戸停電 ５日復旧予定と経産省
経済産業省は５日、震度６強の地震があった石川県珠洲市で停電が発生したと発表した。午後７時半現在で約２...
北海道、観光バス事故２３人けが 路外逸脱、中富良野
５日午後１時５５分ごろ、北海道中富良野町中富良野の道道で、観光バスが左側に路外逸脱した。富良野署と地...
ネットカジノ相談、２０００件超 １０年間、副業トラブル目立つ
インターネット上で金銭を賭ける違法なオンラインカジノ関連の消費生活相談が、少なくとも３６道府県の窓口...