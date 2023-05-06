５日午後４時２０分ごろ、群馬県みなかみ町の利根川で「ラフティングボートが転覆した」と消防に通報があった。県警によると、７人が川に転落し、うち１人の男子大学生（１９）が行方不明になっている。６人は他のボートに救助された。６日朝から消防などが大学生の捜索に当たる。

現場はみなかみ町小日向の諏訪峡大橋下流の地点。ラフティングの事業者が通報した。

