6日に開催される格闘技『RIZIN.42』(有明アリーナ)で、“ムエタイのレジェンド”ブアカーオ・バンチャメークと対戦する安保瑠輝也が、RIZIN参戦会見での「MMAはゴロゴロ寝っ転がってつまんない」発言をめぐって、RIZINヘビー級ファイターのスダリオ剛とSNSで激しい舌戦を繰り広げている。

安保は先月13日の会見で、「MMAって視聴者目線ですごいと思うけど、『見てて面白いのかな?』って。男同士がゴロゴロ寝っ転がって、つまんないと思う」とMMAを真っ向から否定。立っても寝ても殴り合える“新ルール”を「ブアカーオ戦に勝ってぶち上げたい」と言い切った。

この発言にスダリオが「こんなやつにMMAを侮辱されるとはな。寝技が難しくて出来ないやつってこういう表現するよな。MMAファイターがグラップラーに言うなら分かるがこんな奴言われたくねぇな」と酷評し、「お前ちゃんと考えて発言しろよ あまり調子に乗るなよ」と警告した。

そして、5日に同大会を中継するABEMAの格闘YouTubeチャンネルで公開された安保のインタビュー動画で、スダリオについて聞かれると「デカいからそんな言ってくるなよ。怖いから辞めて」と笑顔でジョークにしようとするも、「立ち技だったら相手にする」と挑発した。

この動画を見たスダリオがツイッターで「お前カメラの前だからって好い気になるなよ あまり調子に乗りすぎると知らねぇよ 俺はお前みたいに格闘家風タレントYouTuberになりたくてこの世界に来たわけじゃないからな」と怒りをあらわにすると、安保は「どうしたおデブちゃん そんなピキッちゃって試合終わって暇な時に相手してあげるから黙って飯でも食ってろよ」とさらに煽った。

スダリオも即座に「それはよかった、本当に待ってるよ(中略)試合は現実味ないからスパーでいいからね」と対戦を迫ると、安保は「本気でやる気なら100キロまで落とせ、YouTubeでスパーなんかやらん。スタンドで試合をやる気があるなら返信してみろ」と減量を要求した。

お互いにますますヒートアップし、スダリオが「別に試合じゃないから契約体重なんてないよ スタンドでいい! RIZINグローブでな」と進めると、安保は「ダイエットしろよ(豚の絵文字)お前も口だけか」と返答。ここから体重について双方の主張は平行線となり、安保が「絡んできたくせに体重も落とせんなんか話にならんから俺の負けでいいよ。つよいつよい〜すき家でメガ牛丼でも食ってろよ」と幕引きしようとすると、スダリオは「試合じゃないのに体重落とさないといけない!? スパーの為に体重落としたことなんてないんだけど そうやって逃げんな」と挑発を続けた。

このやり取りに参戦したのが、安保と因縁のある平本蓮。以前からスダリオとの共闘をアピールしていたが、安保のツイートに対して「雑魚が黙れよ畜生が」と強烈なディスワードを投稿。燃え上がっている炎に強烈な油を注入した。

安保は『RIZIN.42』で、10歳のころから憧れのヒーローだったというブアカーオと対戦する。

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

関連キーワード その他