6日に開催される格闘技『RIZIN.42』をPPVで生中継するABEMAが、購入者から抽選で1000人に話題を集めている“人気ステッカー”8枚セットをプレゼントすることを発表した。ABEMAで『RIZIN.42』のPPVを購入した時点で応募完了となり、当選者にはABEMA格闘Twitter【@Abema_Fight】より追って案内される。

ABEMAのオリジナルステッカーは、4月1日の『RIZIN.41』メインイベントの皇治VS芦澤竜誠の2パターン、そして皇治と芦澤それぞれのソロパターンが最初に制作。ファイターの特徴を捉えたイラストとキラキラ加工のデザイン性、さらに関係者のみに配られたというレア感で、ファンの間で話題となった。

その後、同29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』のダブルメインイベントの牛久絢太郎VS朝倉未来、斎藤裕VS平本蓮、さらに4人それぞれのソロパターンの全6種が制作され、RIZIN広報の笹原圭一氏が「会場で声をかけてくれたらプレゼントします」とツイートしたことで、一気に広く知れわたった。

しかし、非売品のステッカーを入手した人が続々と転売サイトで販売する事態となり、レア感が高いため高額で取り引きされたため、手に入れられなかったファンから不満が続出。笹原氏もツイッターで苦言を呈していた。

この状況の改善すべく、ステッカーを制作しているABEMAが1000人にプレゼントという太っ腹企画を実施。8枚セットで『LANDMARK』の6枚に加え、『RIZIN.42』のメインイベントで対戦する朝倉海と元谷友貴の新作も加えた8枚セットとなっている。

ファンからは「オリジナルシールセット欲しいです!」「これだから、AbemaのPPVは好き!」「1000人ってすごすぎる!」「当たったら絶対に大事します!」などの声が寄せられている。

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

