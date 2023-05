『RIZIN.42』三浦孝太 VS YA-MAN(C)RIZIN FF

あす6日に開催の格闘技『RIZIN.42』(有明アリーナ)の前日公開計量が5日、都内で行われ、第9試合で対戦する三浦孝太がYA-MANが、一触即発のバチバチの睨(にら)み合いを繰り広げた。

偉大なる父親・サッカー三浦知良選手の次男という立場をポジティブに捉え、自ら選択した格闘家の道へ進んだ三浦。一方のYA-MANは過酷な家庭環境で育ってきたバックボーンがあり、この試合について「家庭環境の違いをひっくり返す」とテーマを掲げていた。

前日の会見でもYA-MANは「おぼっちゃんだと思っているので自分みたいな人種と関わってこなかったと思う。対戦で怖い思いをさせてやろうと思っている」と煽ると、三浦は「全く違う家庭環境ではあると思うんですけど、結局リングに上がって戦うのは2人だけ」と言い、「リングに上がれば同じ立場だから関係ない」と言い切った。

そんな主義主張が真っ向から異なる2人の対戦、前日計量で顔を合わせるとYA-MANが威嚇するように三浦の顔を覗き込むも、三浦は動じず。試合本番のような殺気全開のフェイスオフに、会場は緊張感に包まれた。

あすは全13試合が行われるが、第3試合で横山武司と対戦する山本琢也が契約体重66キロながら67.6キロと1.6キロのオーバー。試合は実施されるが、横山が勝った場合はその結果が公式記録となり、横山が負けるか引き分けの場合は記録はノーコンテストに。さらに山本に減点を課した上で試合開始となる。

なお、山本以外の全25選手はすべて計量をクリアした。

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

