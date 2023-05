『RIZIN.42』メインイベントで対戦する朝倉海(左)VS元谷友貴(C)RIZIN FF

あす6日に開催の格闘技『RIZIN.42』(有明アリーナ)の前日公開計量が5日、都内で行われ、メインイベントで対戦する朝倉海と元谷友貴が無事に計量をパスした。

右拳の負傷から1年4ヶ月ぶりの復帰戦となる朝倉は「明日は久しぶりに思いっきりに戦えるので、ワクワクしています。必ずKOして会場を爆発させるので、楽しみにしてください」と必勝宣言。

一方、現在RIZINフェザー級で5連勝を記録し、念願だった朝倉との試合にたどり着いた元谷も「明日はしっかり自分の動きをして勝ちたいと思います」と、穏やかな口調ながらも好調な成績を維持している自信をたぎらせた。

あすは全13試合が行われるが、第3試合で横山武司と対戦する山本琢也が契約体重66キロながら67.6キロと1.6キロのオーバー。試合は実施されるが、横山が勝った場合はその結果が公式記録となり、横山が負けるか引き分けの場合は記録はノーコンテストに。さらに山本に減点を課した上で試合開始となる。

なお、山本以外の全25選手はすべて計量をクリアした。

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

