中日は伊藤康祐が左翼で今季初スタメン 大島はベンチスタート 巨人は中田翔に代わり一塁に秋広
2023年5月5日 13時30分
◇５日 中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
スターティングメンバーが発表され、中日は伊藤康祐外野手が「２番・左翼」で今季初スタメン。２日に１軍昇格した伊藤は３日の阪神戦（甲子園）で、今季初打席で安打を放った。大島がベンチスタートとなった。先発の小笠原慎之介投手は、今季３試合目の巨人戦で自身３勝目を狙う。
巨人は登録が抹消された中田翔に代わり一塁に秋広が入った。
【巨人】
１番・二・広岡
２番・一・秋広
３番・左・ウォーカー
４番・三・岡本和
５番・右・丸
６番・中・ブリンソン
７番・遊・中山
８番・捕・山瀬
９番・投・横川
１番・二・広岡
２番・一・秋広
３番・左・ウォーカー
４番・三・岡本和
５番・右・丸
６番・中・ブリンソン
７番・遊・中山
８番・捕・山瀬
９番・投・横川
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・伊藤
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・投・小笠原
１番・中・岡林
２番・左・伊藤
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・投・小笠原
【あわせて読みたい】
【中日】「終盤に大事なところにミス…」 立浪監督も苦悶の"守乱連鎖"で逆転負け
【中日】柳裕也、無念…遠い今季初勝利 129球熱投も「僕が未熟だった」
【中日】福敬登、準備は万端いざ一軍 手術から約半年…感謝の気持ちを胸に
【中日】「終盤に大事なところにミス…」 立浪監督も苦悶の"守乱連鎖"で逆転負け
【中日】柳裕也、無念…遠い今季初勝利 129球熱投も「僕が未熟だった」
【中日】福敬登、準備は万端いざ一軍 手術から約半年…感謝の気持ちを胸に
おすすめ情報