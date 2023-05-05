レフトでシートノックを受ける伊藤

◇５日 中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）

スターティングメンバーが発表され、中日は伊藤康祐外野手が「２番・左翼」で今季初スタメン。２日に１軍昇格した伊藤は３日の阪神戦（甲子園）で、今季初打席で安打を放った。大島がベンチスタートとなった。先発の小笠原慎之介投手は、今季３試合目の巨人戦で自身３勝目を狙う。

巨人は登録が抹消された中田翔に代わり一塁に秋広が入った。

【巨人】

１番・二・広岡

２番・一・秋広

３番・左・ウォーカー

４番・三・岡本和

５番・右・丸

６番・中・ブリンソン

７番・遊・中山

８番・捕・山瀬

９番・投・横川

【中日】

１番・中・岡林

２番・左・伊藤

３番・右・細川

４番・三・石川昂

５番・一・ビシエド

６番・二・福永

７番・捕・木下

８番・遊・村松

９番・投・小笠原