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中日は伊藤康祐が左翼で今季初スタメン 大島はベンチスタート 巨人は中田翔に代わり一塁に秋広

2023年5月5日 13時30分

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レフトでシートノックを受ける伊藤

レフトでシートノックを受ける伊藤

◇５日　中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
　スターティングメンバーが発表され、中日は伊藤康祐外野手が「２番・左翼」で今季初スタメン。２日に１軍昇格した伊藤は３日の阪神戦（甲子園）で、今季初打席で安打を放った。大島がベンチスタートとなった。先発の小笠原慎之介投手は、今季３試合目の巨人戦で自身３勝目を狙う。
　巨人は登録が抹消された中田翔に代わり一塁に秋広が入った。
【巨人】
１番・二・広岡
２番・一・秋広
３番・左・ウォーカー
４番・三・岡本和
５番・右・丸
６番・中・ブリンソン
７番・遊・中山
８番・捕・山瀬
９番・投・横川
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・伊藤
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・投・小笠原
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