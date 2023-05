5月4日は「スター・ウォーズの日」(C)& TM Lucasfilm Ltd.

先月、英ロンドンで開催された「スター・ウォーズ」ファン最大のイベント「スター・ウォーズ セレブレーション ヨーロッパ 2023」で、新作映画3作品の公開と次回2025年の開催地が日本に決定したことが発表され、お祝いムードが高まっている今年の「スター・ウォーズの日」。本日(3日)より5連休の人も多い中、おでかけ派も、おうち派も「スター・ウォーズの日」を楽しむための情報をまとめた。

「スター・ウォーズの日」は、シリーズの名せりふ「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)」のMay the Force とMay the 4th (5月4日)の語呂合わせに由来し、世界中のファンが「スター・ウォーズ」の文化を祝い、映画を楽しむ日となっている。

■おでかけ派:「スター・ウォーズ」ポップアップイベント「STAR WARS Galaxy in GINZA 2023」

「スター・ウォーズ」ポップアップイベント「STAR WARS GALAXY in GINZA」が、東京の東急プラザ銀座3Fフロアにて、5月28日までの期間限定で開催中。歴代映画シリーズを含めた「スター・ウォーズ サーガ」をテーマにした商品を販売しており、『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』(1983年)の公開40周年を記念したTシャツやアクリルキーチェーン、「スター・ウォーズの日」限定グッズのTシャツやアクリルスタンド、パスケースなどを取り扱っている。購入特典として、税込み1100円以上商品を購入すると、週替わりで絵柄の異なるポストカードを、5500円以上商品を購入すると「スター・ウォーズの日」のピンズをプレゼントする(無くなり次第終了予定)。

本日(3日)から5日までの3日間(毎日午前11時~午後6時30分)は、一般参加型のリアルイベントも開催。屋上フォトスポットやみんなで作る黒板アート、そして4日から配信が始まる新作アニメーション『ヤング・ジェダイ・アドベンチャー』を題材としたスタンプラリーなどで楽しめる。

また、5月3日~7日の5日間、映画『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望 オリジナル・サウンドトラック』『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲 オリジナル・サウンドトラック』『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還 オリジナル・サウンドトラック』の3タイトルのDolby Atmos配信がスタートしたことを記念した試聴体験ブースも登場。ブース前の受付で午前11時から整理券を配布する。来場者にはプレイリスト『スター・ウォーズ ベスト』のステッカーをプレゼント。さらにプレイリストを所定のURLからフォローするとスマホ壁紙がもらえるキャンペーンも行う。

■おでかけ派:「大阪コミコン2023」

2016年から「東京コミコン」として毎年開催されてきたアメコミ・映画・ポップカルチャーの祭典が大阪で初開催。「大阪コミックコンベンション2023(大阪コミコン2023)」がインテックス大阪にて5月5日~7日に開催される。

「スター・ウォーズ」ファミリーのヨーナス・スオタモ(『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』などのチューバッカ役)、ダニエル・ローガン(『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』で少年ボバ・フェット役)が来日し、5月5日午後2時30分からトークイベントに登壇予定。同午後2時45分からの「大阪コミコンにフォースあれ!スター・ウォーズ・ギャザリング・ステージ」(スター・ウォーズ・コスプレーヤーが一堂に会するイベント)にも引き続き参加予定となっている。

会場には、「STAR WARS POP UP STORE/OCC2023」も出店。東京と同様に、『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』(1983年)の公開40周年記念グッズや「スター・ウォーズの日」限定グッズを販売する。

■おでかけ派:東京スカイツリー特別ライティング

東京スカイツリーでは、5月4日の「スター・ウォーズの日」にあわせて、2015年12月17日~12月20日と22年8月17日に点灯した、映画『スター・ウォーズ/ フォースの覚醒(エピソード7)』特別ライティングを再び実施(後7:30~深0:00)。銀河をめぐる<光>と<闇>の闘いを、スター・ウォーズを象徴するライトセーバーの<青> と<赤>の2色のライティングで表現し、特別な記念日を祝福する。

■おうち派:ディズニープラスで新作アニメーション配信開始

ディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」では、「スター・ウォーズ」関連の映画・ドラマ・アニメ等を配信中。「スター・ウォーズの日」の4日からは、新たに、『スター・ウォーズ:ヤング・ジェダイ・アドベンチャー』と『スター・ウォーズ ビジョンズ』VOLUME 2が配信開始となる。

『スター・ウォーズ:ヤング・ジェダイ・アドベンチャー』は、若きジェダイたちの大冒険を描く、「スター・ウォーズ」初のプリスクール向けアニメーションシリーズ。 舞台は映画「スター・ウォーズ」シリーズの何世紀も前、ハイ・リパブリック時代の銀河系。仲良し3人組のカイ、リス、ナブスは、一人前のジェダイとなるべく惑星テヌーへ向かう。ジェダイ・マスターのヨーダ、そしてジアの元でライトセーバーの訓練や実践を積みながら、友達のパイロット、ナッシュと共に、思いやり忍耐、そしてチームワークの大切さを学んでいく。ディズニープラスのほか、ディズニー・チャンネル/ディズニージュニアでも放送。

『スター・ウォーズ ビジョンズ』VOLUME 2 は、アニメーション・クリエーターたちが独自の"ビジョン"で描く、オリジナル短編集の第2弾。2021年配信の第1弾は、スター・ウォーズの創造のルーツでもある日本のアニメクリエーターたちが参加したが、VOLUME 2では、世界各国から9つのスタジオが参加し、新たな物語が生まれている。

■おでかけ派:ディズニーストア&ショップディズニーで記念コレクション発売

東京・新宿にあるディズニーフラッグシップ東京では、5月4日より「スター・ウォーズの日」を記念した新コレクションの店頭販売をスタート。カンティーナをテーマにしたキャラクターやシーンの遊び心あふれるアートと、「MAY THE 4TH BE WITH YOU」や「2023」が描かれた今年だけの限定デザインのタンブラーとアパレルを展開する。また、『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』公開40周年を記念したアイテムも5月4日より発売。 さらに、ディズニーフラッグシップ東京では5月4日限定でスペシャリティキャストによる「スター・ウォーズクイズ大会」の実施や2階ショールームで『スター・ウォーズ』関連アイテムの展示・販売も行う。

■おうち派:Amazon や楽天市場のスター・ウォーズコーナーでショッピング

Amazon や楽天市場でも「スター・ウォーズの日」特集がスタート。スター・ウォーズの新商品から人気商品まで、「スター・ウォーズの日」にあわせた限定商品も取り扱い中。

