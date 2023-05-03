【中日スタメン】ビシエドが「5番・一塁」、福永裕基が「6番・二塁」で復帰 涌井秀章は2010年以来の甲子園勝利へ！
2023年5月3日 13時24分
◇３日 阪神―中日（甲子園）
両軍のスターティングメンバーが発表された。中日は２日に１軍再昇格したダヤン・ビシエド内野手が「５番・一塁」でスタメン出場。さらに４月２６日の広島戦（マツダ）で二塁守備の際に岡林と交錯し、負傷交代していたドラフト７位ルーキー・福永裕基内野手も「６番・二塁」でスタメン復帰となった。先発の涌井秀章投手は、西武時代の２０１０年５月２７日以来の甲子園での白星を目指す。
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・二・福永
７番・遊・村松
８番・捕・木下
９番・投・涌井
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・二・福永
７番・遊・村松
８番・捕・木下
９番・投・涌井
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・左・ノイジー
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・右・島田
７番・捕・梅野
８番・遊・木浪
９番・投・西勇
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・左・ノイジー
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・右・島田
７番・捕・梅野
８番・遊・木浪
９番・投・西勇
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