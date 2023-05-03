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【中日スタメン】ビシエドが「5番・一塁」、福永裕基が「6番・二塁」で復帰 涌井秀章は2010年以来の甲子園勝利へ！

2023年5月3日 13時24分

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キャッチボールする中日・涌井

キャッチボールする中日・涌井

◇３日　阪神―中日（甲子園）
　両軍のスターティングメンバーが発表された。中日は２日に１軍再昇格したダヤン・ビシエド内野手が「５番・一塁」でスタメン出場。さらに４月２６日の広島戦（マツダ）で二塁守備の際に岡林と交錯し、負傷交代していたドラフト７位ルーキー・福永裕基内野手も「６番・二塁」でスタメン復帰となった。先発の涌井秀章投手は、西武時代の２０１０年５月２７日以来の甲子園での白星を目指す。
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・二・福永
７番・遊・村松
８番・捕・木下
９番・投・涌井
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・左・ノイジー
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・右・島田
７番・捕・梅野
８番・遊・木浪
９番・投・西勇
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