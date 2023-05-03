舞台『刀剣乱舞』七周年感謝祭、追加キャストを含む総勢45振りの刀剣男士ビジュアル解禁
2023年5月3日 12時00分 (5月3日 13時05分更新)
「刀剣乱舞ONLINE」を原案とする舞台『刀剣乱舞』は、2016年5月の初演以来、本日5月3日で七周年を迎えた。これを記念し、8月4日～6日に幕張メッセ 幕張イベントホールにて「舞台『刀剣乱舞』七周年感謝祭ー夢語刀宴會（ゆめがたりかたなのうたげ）ー」が開催される。そのイベントに出演する総勢45振りの刀剣男士（追加キャストを含む）からなるメインビジュアル、宣伝ビジュアルが解禁となった。
また、科白劇で刀装として登場した講談師・神田山緑の出演も発表され、同時に公開されたPVでもナレーションを務めている。イベントの脚本・演出は末満健一。
■通常公演チケットスケジュール（※詳細は公式サイト等に掲載）
・「舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語」Blu-ray/DVD初回限定版封入最速先行（抽選）応募受付期間：5月31日正午～6月11日午後11時59分
・「刀ステファンサイト」会員向け先行（抽選）
応募受付期間：5月31日正午～6月11日午後11時59分
応募受付期間：5月31日正午～6月11日午後11時59分
・オフィシャル先行（抽選）
応募受付期間：6月20日正午～6月25日午後11時59分
応募受付期間：6月20日正午～6月25日午後11時59分
・LEncore先行（抽選）
応募受付期間：6月27日正午～7月2日午後11時59分
応募受付期間：6月27日正午～7月2日午後11時59分
・プレリクエスト先行(抽選)
応募受付期間：6月27日正午～7月2日午後11時59分
応募受付期間：6月27日正午～7月2日午後11時59分
・ローソンチケットにて一般発売（先着）
応募受付期間：7月8日午前10時〜
応募受付期間：7月8日午前10時〜
鈴木拡樹×荒牧慶彦×梅津瑞樹『映画刀剣乱舞-黎明-』インタビュー
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