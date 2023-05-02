2番人気のウィルソンテソーロがダートグレード競走で重賞初制覇 JRA勢が上位３着を独占【競馬･かきつばた記念】
2023年5月2日 18時56分
ダートグレード競走の「第２５回かきつばた記念」（ＪｐｎⅢ・１着賞金２８００万円・４歳以上オープン・ハンデ・１５００メートル）は２日、名古屋競馬場で行われ、単勝２番人気のウィルソンテソーロが１番人気ドライスタウトとの激しい追い比べを鼻差で制し、重賞初挑戦で初Ｖを飾った。１分３１秒１はレコード。小手川準調教師（５１）＝美浦＝と川田将雅騎手（３７）＝栗東・フリー＝はともに同レース初制覇。３着にも中央馬ヘリオスが粘り込み、ＪＲＡ勢が上位３着まで独占した。
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