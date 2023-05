『RIZIN.42』で城戸康裕と対戦する木村“ケルベロス”颯太 (C)RIZIN FF

4月1日の『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第67回は、『RIZIN.42』にて69キロのキックボクシングルールで城戸康裕と対戦する木村“ケルベロス”颯太。初参戦となった『RIZIN.41』で強烈なインパクトを残し、わずか1ヶ月での連続参戦となった若きファイターが、大ベテランの城戸を下して連勝を狙う。

■木村“ケルベロス”颯太 基本データ

名前:木村“ケルベロス”颯太

出身地:日本 大阪府

生年月日:2000年10月20日

身長:180cm

体重:66.5kg

所属:NJKF心将塾

Twitter:@10Cerberus

■プロフィール

第3代DEEP☆KICK -65kg王者。約5年間の空手経験を持ち、キックボクシングへ転向後はアマチュア大会で100戦以上を経験。プロデビュー戦となった2016年10月のNJKFで谷元聖也相手に判定勝利を飾り、NJKFやDEEP☆KICK、RISEなどを主戦場にこれまでにプロ戦績は16戦11勝4敗1分と大きく勝ち越している。

21年11月には憂也が長らく保持していたDEEP☆KICK -65kgのベルトを返上した為、同級の王座決定トーナメントで準決勝を勝ち上がってきた中澤友とベルトを賭けて対戦。1Rからお互いにダウンを奪い合う熱戦を繰り広げ王者に輝いた。22年2月のRISE FIGHT CLUBで山口侑馬とのオープンフィンガーグローブマッチを制すると、5月のRISEでは麻火佑太郎から二度ダウンを奪い判定勝利を収めた。

しかしDEEP☆KICK王者対決となった7月のRISEで63kg級王者のKENTAと対戦するとお互いに王者の意地を見せフルラウンド闘い抜いたが、僅差の判定で敗れ連勝ストップとなった。再起戦となった12月のDEEP☆KICKで3大タイトルマッチで大トリを務めると、挑戦者の竹内皇貴から2Rにダウンを奪いマットに沈め、防衛に成功した。

RIZIN初参戦となった4月の大阪大会では進撃の祐基を3Rに右ボディストレートで葬り、DEEP☆KICK王者の強さを見せつけた。その試合が評価され、城戸康裕の相手として連続参戦が決定。RIZIN2戦目となる今大会もそのアグレッシブなファイトスタイルでベテラン城戸を下し連勝街道を走りたい。

■RIZIN戦績

・2023.4.1 RIZIN.41

WIN vs 進撃の祐基 3R 1分32秒 TKO(レフェリーストップ)

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

