『RIZIN.42』で木村"ケルベロス"颯太と対戦する城戸康裕

4月1日の『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第66回は、『RIZIN.42』にて69キロのキックボクシングルールで木村“ケルベロス”颯太と対戦する城戸康裕。2000年代にK-1 MAXで活躍し日本王者にも輝いた現役レジェンドが、RIZINの舞台でも大暴れする。

■城戸康裕 基本データ

名前:城戸康裕

出身地:日本 神奈川県

生年月日:1982年12月25日

身長:181cm

体重:69.0kg

所属:TEAM ONE

Twitter:@KIDOyasuhiro

■プロフィール

中学生の時にテレビで見たK-1に影響され、高校入学後にキックボクシングジムに入会する。国士舘大学に進学するとキックボクシング部に入部し、全日本学生キックボクシング連盟主催の大会では2001年全日本学生キックボクシング連盟ウェルター級王座、02年同ミドル級王座を獲得し、2階級制覇という実績を残す。03年9月のマーシャルアーツ日本キックボクシング連盟でプロデビューすると2Rに2ノックダウンでKO勝利し、その後はRISEなどに参戦するとデビューから5連勝を挙げる。

その後は多彩な蹴り技と抜群のカウンターを武器にK-1 MAXで活躍。08年に魔裟斗や佐藤嘉洋らと並び4人目のK-1 MAX日本王者に輝く。17年6月の第2代K-1スーパー・ウェルター級王座決定トーナメントでは準優勝すると、その後ウェルター級に転向し、18年は海外の強豪相手に3連勝。19年3月には久保優太の持つウェルター級王座に挑むも延長で判定負けを喫し王座戴冠ならなかった。空位となっているベルトを狙いスーパー・ウェルター級に復帰すると、8月、11月と2大会連続KO勝利を挙げ健在ぶりを示した。

20年3月の第3代K-1スーパー・ウェルター級王者決定トーナメントに出場し、一回戦でヨーロッパの強豪ミラン・ペイルスにKO勝利するも、準決勝では和島大海相手に僅差の判定負けを喫した。復帰戦となった21年3月大会では松下大紀をKOし、9月大会では山内佑太郎の引退試合の相手を務め、2RにKOで介錯すると再び連勝を飾る。22年6月にはホームのBig bangに出場するとSHIRASUを判定で下し、11月にはジョージから2RにTKO勝ちを奪い4連勝。23年2月には皇治主宰のNARIAGARIに出場するなど、これまでに55勝(26KO)24敗1分と大きく勝ち越している。(23年4月現在)

RIZIN初参戦となる今大会で勢いに乗る木村“ケルベロス”颯太を返り討ちにする。

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

