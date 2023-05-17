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海洋ごみが楽器に！ボトルウイングの音色を聴いてみよう

2023年5月17日 17時00分 (5月17日 17時00分更新)
　海岸や河川敷に落ちているペットボトルでできた楽器「ボトルウイング」。驚きの音色を聴いてください。５月２０日の２面「取材ノート」で紹介した動画です。（演奏：大表史明さん）

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