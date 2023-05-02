【中日】再昇格ビシエドはベンチスタート…アルモンテ6戦ぶりスタメン3番左翼 福谷に連敗ストップ託す
2023年5月2日 17時24分
◇２日 阪神－中日（甲子園）
両軍のスターティングメンバーが発表された。４連敗中の中日はソイロ・アルモンテ外野手が「３番・左翼」で６試合ぶりにスタメン出場。この日１軍に再昇格したビシエドはベンチスタートとなった。先発は福谷浩司投手。前回登板では阪神打線を７回途中１失点に抑えて今季初勝利を挙げた。再び快投でチームの連敗ストップを担う。
【中日】
１番・右・岡林
２番・中・大島
３番・左・アルモンテ
４番・三・石川昂
５番・一・細川
６番・二・溝脇
７番・遊・村松
８番・捕・木下
９番・投・福谷
１番・右・岡林
２番・中・大島
３番・左・アルモンテ
４番・三・石川昂
５番・一・細川
６番・二・溝脇
７番・遊・村松
８番・捕・木下
９番・投・福谷
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・左・ノイジー
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・右・小野寺
７番・捕・梅野
８番・遊・木浪
９番・投・青柳
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・左・ノイジー
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・右・小野寺
７番・捕・梅野
８番・遊・木浪
９番・投・青柳
【あわせて読みたい】
【中日】根尾昂1カ月ぶりに実戦登板 最速は148キロ、1イニングを2奪三振で無失点
【中日】ダヤン・ビシエドら3選手が1軍練習に合流
【中日】涌井秀章が『柳会』の模様をアップ 「岡林は初飯。可愛いやつだ」
おすすめ情報