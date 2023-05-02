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【中日】再昇格ビシエドはベンチスタート…アルモンテ6戦ぶりスタメン3番左翼 福谷に連敗ストップ託す

2023年5月2日 17時24分

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フリー打撃するビシエド。左奥は立浪監督

フリー打撃するビシエド。左奥は立浪監督

◇２日　阪神－中日（甲子園）
　両軍のスターティングメンバーが発表された。４連敗中の中日はソイロ・アルモンテ外野手が「３番・左翼」で６試合ぶりにスタメン出場。この日１軍に再昇格したビシエドはベンチスタートとなった。先発は福谷浩司投手。前回登板では阪神打線を７回途中１失点に抑えて今季初勝利を挙げた。再び快投でチームの連敗ストップを担う。
【中日】
１番・右・岡林
２番・中・大島
３番・左・アルモンテ
４番・三・石川昂
５番・一・細川
６番・二・溝脇
７番・遊・村松
８番・捕・木下
９番・投・福谷
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・左・ノイジー
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・右・小野寺
７番・捕・梅野
８番・遊・木浪
９番・投・青柳

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