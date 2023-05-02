◇２日 阪神－中日（甲子園）

両軍のスターティングメンバーが発表された。４連敗中の中日はソイロ・アルモンテ外野手が「３番・左翼」で６試合ぶりにスタメン出場。この日１軍に再昇格したビシエドはベンチスタートとなった。先発は福谷浩司投手。前回登板では阪神打線を７回途中１失点に抑えて今季初勝利を挙げた。再び快投でチームの連敗ストップを担う。

【中日】

１番・右・岡林

２番・中・大島

３番・左・アルモンテ

４番・三・石川昂

５番・一・細川

６番・二・溝脇

７番・遊・村松

８番・捕・木下

９番・投・福谷

【阪神】

１番・中・近本

２番・二・中野

３番・左・ノイジー

４番・一・大山

５番・三・佐藤輝

６番・右・小野寺

７番・捕・梅野

８番・遊・木浪

９番・投・青柳