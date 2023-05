『RIZIN.42』でブアカーオ・バンチャメークと対戦する安保瑠輝也 (C)ORICON NewS inc.

6日に開催される格闘技『RIZIN.42』(有明アリーナ)に出場する安保瑠輝也(27)が、2日、都内のジムで公開練習を実施。“ムエタイのレジェンド”ことブアカーオ・バンチャメーク(40)との試合に向けて、好調な仕上がり具合を感じさせる鋭いキック&パンチを見せた。

2日前に公開された動画で、安保は10歳の時に憧れていたブアカーオに会うためにタイの奥地にあるブアカーオのジムに行ったことを、父親と語り合っていた。幼少期の憧れの選手との対戦が間近に迫り「めっちゃうれしいです。自分自身が本当にワクワクしています」と少年のように目を輝かせた。

RIZIN参戦会見では「MMAは床でゴロゴロしててつまらない」と発言し、MMAファンから批判を浴びて炎上した。それについて「予想通りでプロモーション成功って感じです。僕の試合の注目をあつめるためだったけど、本当に思っている部分もありますね。この前の大会だって寝てる展開が長くなったらスタンドで再開させて、『おぉー!』って拍手が起きるでしょ。だったら立ってやれよって思うんです。みんな立ってる展開のほうが面白いと思ってるじゃないですか」と引き続き持論を展開した。

その会見では「立ち技の選手と寝技の選手が対等になる新しいルールでやりたい」と語るなど、試合前からRIZINに渦を巻き起こしている。「俺にしか作れない道を作りたい。俺の歩んでる道は王道じゃなくて邪道だと思ってるんで。ラップをやったり、BreakingDownに出たり、人と違うことをしてるけど、ちゃんと結果は出してると思うので、これからもそのスタイルは貫いていこうと思う」と自分に確固たる自信を持っている。

また、練習中に左ミドルキックを放った際、ショーツの下から太ももにタトゥーが見られたが「ある出来事があって、すごくインスピレーションを受けて、自分自身がその気持を忘れたくないと入れました。4ヶ月くらい前で、ぜんぜん増やす予定はないです。見せるものでもないと思ってるんですけど」と詳細な説明は避けた。

今後のビジョンを聞かれると「RIZINにきて、けっこう明確な目標は固まっているけど、まだ言いたくない。まずはRIZINに上がってみたくて、安保瑠輝也という格闘家を広く知ってもらいたい」。そして、ファンからの質問で「MMAをやる予定はありますか」と聞かれると、「平本(蓮)の話になりますけど、1年後に倒してやるって話をしたので、MMAはやっていこうと考えています」とプランも明かした。

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

