4月1日の『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第65回は、『RIZIN.42』にて57.5キロのMMAルールでラマザン・テミロフと対戦する浜本“キャット”雄大。征矢貴の負傷により、約5年半ぶりのRIZIN参戦が急きょ決定。「フライ級の頂点に向けて、魂燃やしてこのチャンスものにします」と意気込む。

■浜本“キャット”雄大 基本データ

名前:浜本“キャット”雄大

出身地:日本 東京都

生年月日:1990年2月14日

身長:167cm

体重:57.5kg

所属:クロスポイント大泉

Twitter:@haminmin

■プロフィール

人を食ったミドルネームを持つ浜本だが、その実力は折り紙つき。もともと、プロレス少年だった浜本がキャリアをスタートさせたのは、大学時代に始めたキックボクシングだ。学生キックで腕を磨き、クロスポイントに入門。そこで師匠・山口元気より授かった左ミドルを武器に、地道に実績を積み重ね、WPMF日本スーパーバンタム級王者にまで上り詰めた。

素手で殴りあうミャンマーの格闘技ラウェイでは日本でILFJ認定ラウェイ王者になると、2017年大晦日大会で那須川天心の対戦相手として名乗りを上げるも、その試合では2RにKO負けを喫した。その後、MMA転向を決意し、20年8月のZSTで歌川大輔に左フックで1R KO勝ちを収めると、11月の伊藤盛一郎戦ではヒジで切り裂きながらもパウンドによるTKO負けとなった。

21年4月には俳優の渡邉龍太郎と対戦し、2RにTKOで敗れMMA2連敗となった。22年2月にはFighting NEXUSに参戦すると、萩原京平に一本勝ちしている荒井真人を相手にKO勝ちを収め連敗から脱出に成功。5月に藤原俊樹、8月に田口滉人を下し3連勝を挙げる。11月のフライ級王座を所英男の弟子である平井総一朗と争い、2RにグラウンドパンチによるTKO勝ちを収め悲願のMMA王座戴冠を果たした。

ラウェイで培った勝負度胸を武器に、NEXUS王者としてラマザン・テミロフに圧勝し、RIZIN初勝利を挙げたい。

■RIZIN戦績

・2017.12.31 RIZIN.9

LOSE vs 那須川天心 2R 1分58秒 KO

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

