4月1日の『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第64回は、『RIZIN.42』にて57.5キロのMMAルールで浜本“キャット”雄大と対戦するラマザン・テミロフ。RIZIN初参戦となる今大会でインパクトを残し、レギュラー参戦を目論む。

■ラマザン・テミロフ 基本データ

名前:ラマザン・テミロフ

出身地:ウズベキスタン

生年月日:1997年1月31日

身長:165cm

体重:57.0kg

所属:Muradov legion team

■プロフィール

バックボーンは空手、接近格闘術、柔術、テコンドーと様々な格闘技経験を持つ。MMAの大ファンである父親の影響でエメリヤーエンコ・ヒョードルの試合を見たことがきっかけで18歳からMMAを始める。プロデビューとなった2015年12月にロシアで行われたEMPEROR FIGHTING CHAMPIONSHIP 10では1RにパンチによるTKO勝利を挙げる。その後は中国の人気格闘技イベント武林風などで活躍し、18年5月まで8連勝を飾る。

しかし19年1月の武林風で判定による初黒星を喫した。再起戦となった9月のGFCでは一本負けとなり2連敗。コロナの影響で暫く試合ができなかったが、21年4月からウズベキスタンやブラジルなどのローカルプロモーションに参戦すると再び連勝街道を驀進し7連勝。憧れのヒョードルのような強烈な打撃でこれまでに数々の強豪をなぎ倒し、これまでの戦績は15勝2敗と大きく勝ち越している(23年3月現在)。

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

